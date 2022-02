Football [D1 Arkema] : Fleury tient le choc

Les Floriacumoises ont réalisé une très belle opération en s’imposant contre Montpellier vendredi soir (1-0) mais ont perdu deux joueuses sur blessure.

Débuté avec vingt minutes de retard en raison d’un problème technique du diffuseur Canal + Sport, le choc de la 14e journée de D1 Arkema entre Fleury et Montpellier n’a toutefois pas mis longtemps à se décanter. Dès la 4e minute, Nikola Karczewska reprend de la cuisse un coup franc de Léa Le Garrec au deuxième poteau (1-0). Une entame idéale pour les Floriacumoises qui peuvent doubler la mise à plusieurs reprises. Encore par Karczewska, devancé par Elsig (17e), puis par Dafeur, trop courte sur une passe en profondeur de Le Garrec (22e).

Si les Montpelliéraines peinent à se créer des occasions, les Floriacumoises font parler leur vitesse dans les phases de transition. A la 35e minute, une transversale de Le Garrec pour la Polonaise Ewelina Kamczyk, qui sert sa compatriote Karczewska, aurait mérité mieux.

Fernandès et Grabowska sorties sur blessure

Fleury regagne les vestiaires avec un petit but d’avance mais a perdu Charlotte Fernandès sur blessure au bout d’un quart d’heure de jeu. La latérale droite essonnienne, qui fêtait ses 29 ans vendredi soir, s’est en effet fracturée la clavicule. Puis un peu après l’heure de jeu, c’est Dominika Grabowska qui doit quitter ses partenaires pour une gêne aux abdominaux (63e). La milieu polonaise avait été de tous les bons coups avec sa capitaine Léa Le Garrec et sa compatriote Ewelina Kamczyk. Sous l’impulsion de ce trio, Fleury s’offre d’ailleurs une belle situation mais Kamczyk tergiverse (60e). Une nouvelle occasion gâchée. Attention à ne pas le regretter en fin de match. Car, au fil des minutes, Fleury a de plus en plus de mal à relancer mais les Montpelliéraines ne se font pas plus dangereuses devant les cages d’Emmeline Mainguy.

A l’image de l’Allemande Lena Petermann (7 buts), très discrète, les Héraultaises ne se signalent que sur des coups de pied arrêtés. Dans le temps additionnel, alors que Fabrice Abriel fait les cent pas devant son banc, deux coups francs adverses font passer des sueurs froides dans le dos des supporters floriacumois. « On était un peu sous pression. Cela aurait été dommage de concéder le nul, même si cela n’aurait pas été un mauvais résultat, estime l’entraîneur floriacumois. On n’a pas joué les coups comme il fallait en première période. On a manqué de calme. Et en deuxième période, on n’arrivait pas à relancer. On a payé notre débauche d’énergie. »