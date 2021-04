Football [D1 Arkema] : Nouvelle désillusion à domicile pour Fleury

Les Floriacumoises ont manqué l’occasion de revenir dans le top 5 en s’inclinant à domicile contre Guingamp (0-2) samedi après-midi.

A l’image de Céline Chatelain, très énervée après son expulsion (pour un deuxième avertissement, 77e) et le penalty qu’elle provoqua quelques secondes plus tôt, il y avait beaucoup de frustration dans les rangs du FC Fleury 91 samedi après-midi à l’issue de la défaite concédée contre l’En Avant Guingamp (0-2). La cinquième sur les six derniers matchs disputés à domicile toutes compétitions confondues. Une mauvaise série qui aurait pu prendre fin lors de cette 19e journée de D1 Arkema si les Essonniennes s’étaient montrées plus réalistes. Car, dès la 2e minute, Kenza Chapelle, bien servie par Chatelain, a l’occasion d’ouvrir la marque mais elle bute sur la gardienne bretonne. Cinq minutes plus tard, c’est Dominika Grabowska qui est tout près de marquer sur un centre de Chatelain mais l’internationale polonaise préfère contrôler le ballon plutôt que frapper directement. Une aubaine pour la gardienne guingampaise qui repousse cette deuxième tentative floriacumoise.

Guingamp réaliste

Fleury peut s’en mordre les doigts, d’autant que Guingamp fait mouche sur sa première occasion sur un centre de Louise Fleury repris par Faustine Robert, seule au point de penalty (0-1, 17e). La pauvre Manon Heil, de retour plutôt que prévu en raison de la blessure d’Emmeline Mainguy (adducteurs) lundi à l’entraînement, n’avait pas encore touché un seul ballon. Menées au score, les Essonniennes ne vont jamais réussir à sortir la tête de l’eau, incapables de se sortir du pressing haut des Bretonnes.

Au retour des vestiaires, David Fanzel décide de remplacer Kenza Chapelle par Michelle De Jongh. La technique balle au pied de la Suédoise donne l’illusion une dizaine de minutes avant que Guingamp reprenne la maîtrise du jeu. A peine entrée en jeu, Aïssata Traoré se met en évidence sur un centre de Robert mais Heil se couche parfaitement (60e). Alors que Maureeen Bigot (69e) et Michelle De Jongh (74e) se signalent par des frappes, non cadrée pour la première, trop écrasée pour la seconde, c’est encore Guingamp qui peut doubler la mise. Sur un centre de Heloïse Mansuy, Louise Fleury est trop courte pour reprendre le ballon (70e). Les Bretonnes ne manquent toutefois pas l’occasion de faire le break quand Mme Elbour leur accorde un penalty (transformé par Robert, 78e) après une faute de Chatelain sur Sana Daoudi, qui lui vaut un deuxième avertissement, et donc un carton rouge. Une expulsion qu’elle n’avait toujours pas digéré à la sortie des vestiaires, demandant – calmement – des explications à l’arbitre.

Entre temps, les Floriacumoises avaient concédé une nouvelle défaite après une dernière tentative de Thelma Eninger, dont la reprise au point de penalty, passa largement au-dessus. « Aujourd’hui, ça n’a pas voulu sourire mais quand on a deux occasions nettes d’entrée qu’on ne concrétise pas alors que Guingamp marque sur sa première tentative, c’est frustrant », commente David Fanzel. Le technicien essonnien regrettait toutefois le manque d’intentions de ses jeunes joueuses : « En D1 Arkema, il faut faire beaucoup plus sur un match. On n’a pas assez pesé sur le match. »

Neuvièmes du championnat avec quatre matchs à jouer sans enjeu, dont le derby francilien samedi prochain contre le Paris FC, la fin de saison risque d’être très longue pour le FC Fleury 91.