Football [D1 Arkema] : Service minimum pour Fleury

Un but de sa milieu de terrain polonaise, Ewelina Kamczyk, aura suffi au FC Fleury 91 pour prendre le meilleur sur Reims et intégrer provisoirement le top 4 du championnat (en attendant le match de Montpellier).

C’est dans une enceinte du stade Robert-Bobin de Bondoufle qui sentait encore la peinture après six mois de travaux, que les Lionnes du FC Fleury 91 ont reçu Reims vendredi soir en ouverture de la 9e journée du championnat de France de D1 Arkema. Une rencontre a priori indécise entre deux formations présentant le même bilan (3v, 2n, 3d) avant le coup d’envoi sifflé par madame Daupeux.

Aucune véritable occasion à se mettre sous la dent lors de la première période, au grand dam des spectateurs emmitouflés dans leurs parkas et tassés dans l’unique tribune ouverte pour le match. Mais la situation se débloque au retour des vestiaires. Quelques minutes après une alerte devant la cage de Manon Heil — une tête de Pasquereau sur corner (46e) —, Ewelina Kamczyk surgit et ouvre la marque (1-0, 51e). Il s’agit du tout premier but de la Polonaise en championnat pour le FC Fleury 91, un but synonyme de victoire, la troisième de rang pour les joueuses de Fabrice Abriel. « Nous n’avons pas commis la moindre erreur individuelle, les filles ont su rester concentrées, vigilantes et compactes », se félicite le technicien floriacumois. Pour la fine bouche, on regrettera que la reprise acrobatique de Rosemonde Kouassi, servie par Charlotte Fernandès, n’ait pas accroché le cadre (76e). Plus ennuyeux, la sortie sur blessure de Manon Heil en toute fin de match. La gardienne essonnienne devra passer des examens pour connaître la nature exacte du mal dont elle souffre et la durée de son indisponibilité.