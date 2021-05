Football [D1 Arkema] : Fleury s’en sort bien

Après cinq défaites de rang, les Floriacumoises ont renoué avec le succès vendredi soir contre Issy-les-Moulineaux (3-1) au terme d’un match décevant dans le contenu.

« Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. » Manon Heil, qui en a joué plus d’un quand elle évoluait avec Metz puis Nancy en D2, sait de quoi elle parle. La gardienne de Fleury ne cachait donc pas sa satisfaction après le succès de son équipe vendredi soir contre le GPSO 92 Issy (3-1). Le premier depuis le 6 mars (1-0 contre Le Havre en match en retard). « Ça fait du bien mentalement après nos cinq défaites de rang », savoure Léa Le Garrec qui faisait son retour après quatre matchs de suspension à la suite de son expulsion à Dijon (1-3, 16e journée) le 13 mars dernier.

Mais cette victoire a été longue à se dessiner. Et pourtant, les Floriacumoises avaient fait le plus dur en ouvrant la marque à la 14e minute par leur capitaine. Après une première tentative repoussée par Lætitia Philippe (10e), Le Garrec se montre opportuniste. A la suite d’un coup franc de Dominika Grabowska, repris de la tête par Julie Piga et dévié par Philippe sur la barre, l’ancienne joueuse de Guingamp et Brighton (Angleterre) suit et marque de la tête, mettant fin ainsi à 302 minutes de disette. Le derby francilien est lancé et on se dit alors que face à la plus mauvaise défense de D1 Arkema (50 buts), Fleury va faire trembler les filets à plusieurs reprises.