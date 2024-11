Football : Morangis/Chilly peut mieux faire

Barré par les réserves de Versailles et de Fleury ces deux dernières années, le FC Morangis/Chilly espère enfin accrocher la montée en Régional 1 en fin de saison.



« Je vois enfin le bout du tunnel. » Alexandre Kaddour, le directeur technique du FC Morangis/Chilly, purge la dernière année de ses quatre ans et demi de suspension. En 2021, la commission régionale de discipline de la Ligue Paris/Ile-de-France l’avait jugé responsable d’une fraude par substitution de joueur. « En janvier 2019, j’ai fait signer un joueur (ndlr : Mickaël Gelie) qui était encore titulaire d’une licence avec le club de futsal du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Je n’en savais rien car celui-ci avait donné une pièce d’identité empruntée à un autre joueur (ndlr : Kéni Jean-Louis). Jouer sous de faux papiers, c’est interdit. Le joueur a été suspendu et moi aussi, même si je n’ai rien à me reprocher sur le fond. »

Si Alexandre Kaddour a conservé son poste de directeur technique à Morangis/Chilly, il a dû lâcher son poste d’entraîneur. Depuis trois ans, c’est Mohamed Lenba qui le supplée sur le banc. Cela n’a pas empêché l’équipe senior de jouer les premiers rôles en Régional 2 lors des saisons 2022-2023 et 2023-2024. « On manque la montée deux années de suite après avoir terminé deuxième derrière la réserve de Versailles, la première année, puis la réserve de Fleury la saison passée, rappelle un Alexandre Kaddour toujours ambitieux. On espère que ce sera pour cette année, mais le début de saison est pour l’instant très mitigé. » Les Morangissois ne pointent en effet qu’à la 6e place du groupe B de Régional 2, à cinq points des co-leaders, Paris 15 et la réserve du Red Star. « En six matchs, on n’a perdu qu’une seule fois (2-3 contre Le Blanc-Mesnil, rélégué de R1) mais on a fait trois nuls, et les nuls ne rapportent pas beaucoup, regrette le technicien essonnien. Le niveau de la R2 s’est aussi resserré. J’ai l’impression qu’on est revenu au niveau de la DSR d’il y a quelques années. »



Florian Mautil, joker offensif

Outre l’adversité, Alexandre Kaddour pointe l’animation offensive de son équipe. « On se crée très peu de situations. On a seulement marqué huit buts en championnat. Le départ de Rudy Milongo (Saint-Michel, R3) nous a été préjudiciable. La saison passée, quand il était blessé, j’arrivais à masquer son absence sur le front de l’attaque avec des joueurs de couloir. Cette année, on n’a pas réussi à le remplacer. » Florian Mautil (25 ans) pourrait être le successeur de Rudy Milongo. L’ex-attaquant de Fleury (N2), Sainte-Geneviève (N2) et Ivry (N3), qui faisait partie de l’effectif de la réserve de Fleury (R1) en début de saison, s’est engagé en octobre dernier. Bilan : deux buts en deux matchs. « Il a été de tous les bons coups », apprécie Alexandre Kaddour, qui compte beaucoup sur lui pour faire remonter Morangis/Chilly vers le haut du classement. Le prochain match ce dimanche (14h30) sur la pelouse des Yvelinois de Neauphle/Ponchartrain, 9es avec la plus mauvaise défense du groupe (16 buts encaissés) est l’occasion de se relancer.

Aymeric Fourel