Football [N3] : Les Ulis puni par le leader

Logiquement battus par une équipe du Racing réaliste, les Ulissiens restent englués dans le bas du tableau de National 3.

Dernière équipe à avoir fait tomber le Racing Club de France (3-2, 2e journée), le CO Les Ulis n’a pas récidivé samedi après-midi au stade Jean-Marc-Salinier. La formation essonnienne, qui n’avait n’avait encore jamais perdu contre les Ciel et Blanc en six confrontations (2v, 4n), s’est inclinée 2 à 0 sur un doublé de Balamine Savane, auteur de ses quatorzième et quinzième buts de la saison. « Un excellent joueur qui tenu le match à lui tout seul », dixit Mahamadou Niakaté, le coach des Ulis.

Dangereux sur coup de pied arrêté, les Ulissiens ont sans doute manqué le coche en première période. Balla Cissokho, sur coup franc, oblige Derkaoui à une parade (6e). Le gardien du Racing est à nouveau sollicité sur un corner direct de Ruzizi (15e). Les Racingmen ne se signalent que sur une frappe de Camara non cadrée à la conclusion d’un beau mouvement collectif qui aurait mérité mieux (10e). Bien en place, les Ulissiens vont toutefois craquer juste avant la pause. Sur un centre d’Ifnaoui, Savane, d’une belle frappe en pivot, trompe Silla (0-1, 45e).

Les Ulis se désorganise

Au retour des vestiaires, les partenaires d’Alioune Ba accélèrent mais se désorganisent, incapables de se créer une seule occasion dans le jeu. Il faut attendre la 74e minute de jeu pour voir Balla Cissokho mettre en danger le gardien adverse sur coup franc. Mais entre temps, le Racing a doublé la mise par Savane après avoir chipé le ballon dans les pieds de Coulibaly (0-2, 60e). L’attaquant ciel et blanc a même une balle de 3-0 mais il est signalé hors jeu (68e). « Aujourd’hui, il y avait une classe d’écart entre Les Ulis et le Racing, estime Mahamadou Niakaté. Il nous fallait plus de caractère pour rivaliser sur 90 minutes. »

Avec ce douzième match sans défaite de suite (9v, 3n), le Racing conforte ainsi sa place de leader alors que les Ulissiens repassent dans la zone rouge (12es).