Football [R1] : Un duo pour remplacer Walid Aïchour sur le banc de Viry

Walid Aïchour parti à l’AS Poissy (N2), l’équipe première de l’ES Viry-Chatillon (R1) est désormais dirigée par ses anciens adjoints, Mahmoud Charif et Abdelhak Bensaïdi.

Comme l’avait laissé entendre Mourad Tahri après l’officialisation du départ de Walid Aïchour à l’AS Poissy (N2) le président de l’ES Viry-Chatillon a choisi une solution en interne en confiant les rênes de l’équipe fanion du club à Mahmoud Charif (45 ans), l’entraîneur des gardiens, associé à Abdelhak Bensaïdi (38 ans), qui était aussi entraîneur adjoint. Le duo d’entraîneurs a été nommé officiellement mercredi soir au siège du club en présence du maire de la ville, Jean-Marie Vilain, du vice-président Pascal Mazeau et de Dawala, alias Badiri Diakité, le patron et fondateur du label musical et de la marque Wati B, nouveau sponsor du club.

Quelque peu abasourdi par le départ de son entraîneur – celui qui était venu le chercher il y a près de deux ans -, Mourad Tahri a pris le taureau par les cornes. « Le départ de Walid a été sur le coup difficile à avaler mais c’est finalement un mal pour un bien car ça nous a mis un coup de fouet. Et ça va donner une nouvelle dynamique au club », confie le président castelvirois, bien décidé à davantage s’impliquer dans le club : « Depuis que je suis arrivé, le 18 février 2019, on s’est occupé à remettre à flots le club sur le plan financier, administratif et de l’organisation technique. Maintenant que tout ça est réglé, on va se concentrer à fond sur le sportif avec l’objectif de monter en N3 en fin de saison. »