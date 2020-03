Handball [coronavirus] : Drôle de confinement pour Théo Lebon

Durant le confinement imposé par le gouvernement face à la pandémie de coronavirus, Théo Lebon (Savigny Handball 91) et sa famille s’affrontent dans un Koh-Lanta virtuel. Une parodie du célèbre jeu télévisé d’aventure de TF1 qui permet au joueur essonnien de faire passer le temps un peu plus vite.

Insolite. Si certains trouvent le temps long en région parisienne ou en province, ce n’est pas le cas de Théo Lebon et de sa famille. Fan de Koh-Lanta, le célèbre jeu d’aventure de TF1 dont la 24e édition est en cours, les apprentis aventuriers se sont rapidement pris au jeu. « C’est ma cousine qui a eu l’idée. On a l’habitude de faire des jeux dans la famille donc on s’est lancé », confie avec amusement l’ailier du Savigny Handball 91 et international guinéen.

Comme dans le vrai jeu télévisé, il y a deux équipes (deux tribus). Les Rouges, surnommés les « Coronakry » composés de Nina (12 ans), Jade (16 ans), Louise (15 ans), Adam (20 ans) et Théo (22 ans). Ils sont basés sur l’île de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Dans la deuxième équipe, celle des Jaunes, appelés les « Namaoki », on retrouve Noah (9 ans), Ilhéna (16 ans), Marine (23 ans) et Raphaël (49 ans). Leur camp se situe sur l’île d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). « Ma mère et ma tante sont infirmières donc on le les voie pas. Elles nous emmènent juste le ravitaillement pour que l’on puisse manger. Ce Koh-Lanta permet de nous occuper et aussi de divertir les plus petits qui avaient un peu peur au début », avoue le joueur de Savigny.

Pas d’élimination ni d’immunité

Chacun sur leurs îles, les deux familles s’affrontent sur différents jeux avec des épreuves de confort et d’équipes. Au programme ? Pas de course d’orientation ou d’épreuves en mer mais des « battles » de TikTok, de concours de gainage ou de dégustation. Des règles de vie ont même été instaurées pour le bien de la communauté. « On se relaye pour faire à manger. Concernant les épreuves, les deux équipes s’appellent le soir en « visio » pour établir l’épreuve du lendemain. » Une chose est sure, les neufs participants de ce Koh-Lanta familial seront certains d’aller au bout. « Vu que l’on ne sait pas combien de jours va durer le confinement, on ne fait pas d’élimination car ça serait trop compliqué. » En revanche des gages ont été instaurés aux perdants des jeux de confort. Lors de la dernière épreuve, le perdant des « Coronakry » a dû promener le chien tandis que le perdant des « Namaoki » a dû se montrer aux petits soins pour ses coéquipiers durant toute une soirée. Afin de vivre à cent pour cent l’aventure, les participants ont même aménagé une chambre faisant office de confessionnal pour que les aventuriers puissent évoquer leur aventure. Vous pouvez retrouver leur carnet de bord dans les story « à la une » de leur compte Instagram (@koh_lanta_confinement).

Alors peut-être que vous n’êtes pas fan de Koh-Lanta, mais faites comme eux. RESTEZ CHEZ VOUS ! C’est important.

Jérémy Andrieux

Vous pouvez suivre les aventures des « Coronakry » et des « Namaokry » sur leur chaîne Instagram (@koh_lanta_confinement). Vous pouvez également participer en votant pour le gagnant lors de leurs épreuves.