Handball [coronavirus] : Les championnats définitivement arrêtés

Réuni lundi 23 mars, le Bureau directeur de la Fédération française de handball (FFHB) a pris la décision ce mardi d’arrêter définitivement toutes les compétitions fédérales. La saison avait été suspendue le 12 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Un petit point s’impose pour les clubs essonniens.

« Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus COVID-19 et dans un souci de préserver la santé des joueurs, et plus largement l’ensemble de la communauté handball, la Fédération a pris la décision difficile d’arrêter définitivement les championnats amateurs à tous niveaux (départementaux, régionaux et nationaux) pour la saison en cours. La Coupe de France nationale, régionale et départementale 2019-2020 est également annulée. La FFHandball avait déjà pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions le 12 mars dernier compte tenu de la propagation de plus en plus rapide du COVID-19 », a ainsi déclaré la Fédération Française de Handball dans un communiqué ce mardi soir. Une décision inéluctable au vu de la crise sanitaire en France.

Nationale 1 féminine

Leader de la poule 2 de N1 avec neuf points d’avance sur Serris/Val d’Europe, Saint-Michel Sports devrait bien évoluer en Division 2 l’an prochain. Menacé par une descente en Nationale 2, l’US Palaiseau devrait bien renouveler son bail en N1 en étant neuvième et première non relégable à l’arrêt des championnats.

Nationale 1 masculine

Premier non relégable de la poule 3 de N1, le Savigny Handball 91 peut partir en vacances le cœur (presque) léger. Sauf catastrophe, les hommes de Thomas Chabrerie devraient prolonger leur bail en N1 l’an prochain.

Nationale 2

Deuxième de la poule 3 de N2, à deux points du leader Lille/Villeneuve d’Ascq, la réserve du Massy-Essonne Handball retrouvera les parquets de N2 à la rentrée.

Nationale 3

Troisième de la poule 5 de N3 à trois points du Kremlin-Bicêtre, Saint-Michel Sports devrait rester en N3 la saison prochaine.

Dans son communiqué, la FFHB stipule que « les modalités relatives aux accessions et relégations pour les compétitions nationales seront communiquées par la Commission d’organisation des compétitions (COC) très prochainement. »

En revanche, la FFHB a déjà pris quelques mesures concernant la saison 2020-2021.

Réduction du nombre d’équipes reléguées pour la saison 2019-2020.

Suite au passage en poule de 14 équipes ou 13 équipes (au lieu de 12) du niveau N2 masculin et N1 féminin les équipes de N2M, N3M, N1F et N2F ne participeront pas à la Coupe de France la saison prochaine.

Report de certaines dispositions réglementaires de contrôle de gestion qui devaient rentrer en vigueur pour la saison sportive 2020-2021 afin de tenir compte du contexte économique de sortie de crise.

Report des obligations concernant les entraîneurs autorisés en U17 féminins et U18 masculins afin de tenir compte de la suspension des formations en cours.

Pas de sanctions sportives et financières pour les clubs qui refuseraient l’accession ou demanderaient la rétrogradation.

Pas de sanctions relatives à la Contribution mutualisée des clubs au développement (CMCD) sur la saison 2019-2020.

Les points de pénalités liés à la saison 2018-2019 et appliqués en 2019-2020 devront être recalculés au prorata des matches joués.

Concernant le Massy-Essonne Handball (Proligue), la Ligue Nationale de Handball a indiqué ce mardi que « tous les acteurs du handball professionnel masculin (AJPH, 7 Master, UCPH, FFHB, LNH*) se sont mis en ordre de bataille pour prendre en compte les nombreuses conséquences, notamment économiques, de la crise sanitaire du Covid-19. A échéance du 15 avril au plus tard, les trois groupes de travail fourniront aux instances dirigeantes leurs premières conclusions et recommandations. Celles-ci prendront ensuite les décisions qui s’imposent. » Il n’est donc, pour l’instant, pas question d’une annulation de la saison 2019-2020.

* 7 Master (Groupement des entraîneurs et des professionnels de la formation de handball)

AJPH (Association des Joueurs Professionnels de Handball)

UCPH (Union des Clubs Professionnels de Handball).

LNH (Ligue Nationale de Handball)

FFHB (Fédération Française de Handball).

Jérémy Andrieux