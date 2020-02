Handball [Proligue] : Massy se remet sur de bons rails

Les Massicois ont profité de la venue de la lanterne rouge Besançon pour renouer avec le succès en championnat vendredi soir au centre omnisports (32-24).

Une semaine après leur reprise manquée devant leur public du centre omnisports (défaite 27-33 contre Saran), les Massicois avaient à cœur de se faire pardonner. Et en ce jour de la Saint Valentin, ils n’ont fait aucune fleur à Besançon, la lanterne rouge de Proligue, qui a tenu six minutes (3-3, 6e) avant de céder petit à petit (6-3, 10e). Junior Réault a même la balle de +4 mais, Adamik réalise l’arrêt parfait. Le gardien tchèque de Besançon ne peut toutefois rien sur les missiles d’Arthur Muller (14e, 18e). L’arrière gauche du MEHB aura été le bourreau des Francs-Comtois en première période (6 buts sur 7 tirs pour finir à 10 sur 13). A cours de solution offensive, les Bisontins se font punir en contre-attaque et l’écart gonfle de minute en minute (11-5, 19e puis 17-7, 29e). A la pause, le match est déjà plié.

Avec neuf buts d’avance, Massy relâche l’étreinte. Besançon en profite pour réduire la marque et relancer une rencontre qui avait perdu de son intérêt. « Notre relâchement était logique et prévisible avec un tel écart à la mi-temps. L’équipe n’a pas mis le même engagement », analyse Jérémie Roussel, le coach massicois. Après avoir concédé un 7-2 en douze minutes (20-16, 42e), les Massicois remettent de l’ordre pour finalement s’imposer de huit buts (32-24). « Il était important de gagner pour se remettre la tête à l’endroit après la défaite contre Saran, apprécie Jérémie Roussel. On a aussi retrouvé des vertus défensives. » Mais le technicien essonnien est conscient que l’opposition sera toute autre vendredi prochain à Sélestat, qui vient de s’imposer chez le leader Limoges (38-35).

Aymeric Fourel

MASSY – BESANÇON : 32-24 (18-9). Arbitres : MM. Bounouara et Thobie.

Spectateurs : 350 environ.

Massy. Gardiens : Gauthier (52 min., 11 arrêts sur 31 tirs), Portat (6 min, 2/6). Joueurs de champ : Halimi, Bouity (1 but sur 2 tirs), Caron (cap., Réault (2/3), Bellahcene (0/4), Muller (10/13 dont 3/3 penaltys), puis Portet (4/5), Robyns (5/5), Suretet (3/3), Cramoisy (3/5), Aguilar (2/2), Imare (1/3), Coache (1/1). Entr. : Roussel.

Besançon. Gardiens : Adamik (60 min, 8/40).

Joueurs de champ : Popovic (cap., 2/5), Claire (5/9 dont 3/3 pen.), Mané (6/14 dont 3/3 pen.), Labigang (3/4), Bahna (3/3), Karanovic (0/1), puis Bouchillou (3/3), Aillaud (2/3), Molherat. Entr. : Zovko.

Non entrés : Julien, Vallet, Lhou Moha.