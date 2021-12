Judo [Champions League] : La FLAM 91 et Sainte-Geneviève défient le gratin européen

Les filles de Sainte-Geneviève Sports et les garçons de la FLAM 91 disputent la Champions League, ce samedi à l’Institut National du Judo (Paris 14e). Une compétition qui réunit les meilleurs clubs européens.

A deux semaines de Noël, les féminines de Sainte-Geneviève Sports se sont vu offrir un joli cadeau cette semaine. Initialement qualifiées pour l’Europa League, organisée à Prague (République Tchèque), grâce à leur 2e place aux derniers championnats de France par équipe 1re division, les Génovéfaines ont bénéficié du forfait du champion de France, l’ES Blanc-Mesnil, pour être repêchées en Champions League, la grande coupe d’Europe des clubs.

Les Essonniennes n’ont donc pas fait le voyage jusqu’à Prague avec les garçons, engagés sur l’Europa League. « Cela aurait été plus simple et plus sympa que les deux équipes soient ensemble mais par rapport à l’intérêt sportif il valait mieux que les filles disputent la Champions League, estime le manager Celso Martins. Il y aura sept équipes contre quatre en Europa League. » Et qui plus est, Léa Fontaine et ses partenaires évolueront quasiment à domicile puisque la Champions League aura lieu samedi à l’Institut National du Judo, situé dans le 14e arrondissement de Paris le long du périphérique. Mais pour tenter d’aller chercher un podium, comme elles avaient su le faire en 2018 et 2019 en Europa League, elles auront fort à faire avec le RSC Champigny d’Amandine Buchard et Clarisse Agbegnenou, champion d’Europe en titre, l’US Orléans des sœurs Gneto, les Russes du Yawara Neva Saint-Petersbourg, les Turques du Galatasaray, les Espagnoles de Valence, vice-championnes d’Europe, et les Serbes d’Ujisk Slavij.

Le Blouch : « On peut créer la surprise »

Même chose pour les garçons de la Force Longjumeau Alliance Massy 91 – seule équipe française présente en raison du forfait de Sucy-en-Brie – qui pourrait retrouver sur leur route les Russes du Yawara Neva et les Allemands du TSV Abensberg, multiples champions d’Europe, les Géorgiens de Golden Gori et du Fighter Tbilissi sans oublier les Serbes de l’Etoile Rouge de Belgarde et les Grecs de l’Aris Salonique. « Notre objectif est déjà atteint avec le titre de champion de France obtenu à Perpignan mais on ne va non plus faire de la figuration. On a la capacité de battre tous nos potentiels adversaires. On peut créer la surprise. Il ne faut pas avoir de complexes », estime le directeur technique Kilian Le Blouch, qui aura encore la double casquette entraîneur et combattant.

Si, lors des participations européennes précédentes, la FLAM 91 avait fait appel à des étrangers, cette année l’équipe sera 100 % française. « On a une très bonne équipe avec plusieurs médaillés européens (Iddir, Khyar, Damier) et des jeunes qu’on veut faire progresser. On ne voulait pas non plus casser la bonne cohésion du groupe, explique Kilian Le Blouch. On est tous issus du même club (ndlr : Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine). Je connais certains depuis quinze ans. »

Du fait de la situation actuelle, les équipes de Sainte-Geneviève et de la FLAM doivent vivre dans une bulle sanitaire depuis jeudi (15h) jusqu’à la fin de la compétition. « On doit rester à notre hôtel. On ne peut sortir que pour la pesée et les séances d’entraînement. C’est un mal pour un bien car on se retrouve tous les six en mode « off » », confie Kilian Le Blouch. Mais le champion olympique est toutefois impatient de goûter à un peu de vacances après cette saison très longue : « J’ai besoin de souffler après la Champions League. J’en suis à dix compétitions depuis le début de l’année, plus les stages, les Jeux et les sollicitations qui ont suivi, ça commence à faire beaucoup. »

Aymeric Fourel

Composition des équipes essonniennes en Champions League

Sainte-Geneviève Sports : Beyssac-Poulin, Brival (-52 kg), Cabanne, Ménard (-57 kg), Yvin, Briant (-63 kg), Issoufi, Viard (-70 kg), Fontaine, Lavillionnière (+70 kg).

Force Longjumeau Alliance Massy 91 : Khyar, Seddouki (-66 kg), Le Blouch (-73 kg), Keita (-81 kg), Damier (-90 kg), Iddir (+90 kg).

L’équipe masculine de Sainte-Geneviève disputera l’Europa League avec deux autres équipes françaises, le PSG et le Dojo Béglais, quatre clubs russes (Akhmat, Lokomotiv, Ekaterinbourg, Sorbis), deux ukrainiens (Kiev, Dniepropetrovsk), un tchèque (Brno), un serbe (Omladinac) et un roumain. L’équipe génovéfaine sera composée de Limare, Sorgiati (-66 kg), Riquin, Persehais (-73 kg), Joubert, Roche (-81 kg), Khalatian (-90 kg), Maret et Meïté (+90 kg).