Les conseils en confinement de… Emmanuel Dorado, entraîneur de Sainte-Geneviève Sports

Confinés à domicile, citoyens et sportifs ont interdiction de sortir de chez eux afin de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19). Ce mercredi, Emmanuel Dorado, l’entraîneur de Sainte-Geneviève Sports football (N2) vous donne quelques conseils pour faire passer le temps un peu plus vite.

Un livre

« Le Maire et les barbares de la journaliste Eve Szeftel. C’est un très bon livre. Une histoire vraie qui se passe en Seine-Saint-Denis à Bobigny. Ça parle notamment de foot et des choses qui se passent en officiel et en officieux. »

Une musique

« La Forma de Mirar de Los Aslandticos. Je suis tombé dessus par hasard et elle m’a fait frissonner ! En cette période, elle permet de se changer les idées. »

Une série

« Je ne vais pas être très innovant mais j’aime beaucoup Narcos (Netflix) avec Pablo Escobar. Mais ma série favorite reste la Casa de papel (Netflix). Une bonne série espagnole ! Comme quoi il n’y a pas que les séries américaines ! Ce sont des séries cultes qui te montrent plein de choses. En ce moment je regarde Zérozérozéro (MyCanal). »

Un film

« Braveheart de Mel Gibson. C’est un film sur l’indépendance de l’Ecosse. Il fait partie de mes quatre ou cinq films préférés. Que se soit la musique, les acteurs ou l’histoire qu’il raconte, ce film est exceptionnel. »

Une émission

« En ce moment, c’est Koh-Lanta ! »

Un objet

« C’est une montre Breitling. J’y tiens particulièrement car c’est une montre que m’avait offert le président de Malaga (Espagne) lors de notre montée en première division espagnole à l’issue de la saison 1998/1999. »

Une tenue

« Le survêtement de Sainte-Geneviève ! Pour faire le déplacement de mon canapé à mon jardin, ça va très bien ! »

Une boisson

« Le Chï latté ! C’est du thé avec du lait. J’avais découvert ça quand je jouais en Ecosse. On en trouve aussi au Starbucks du centre commercial Val d’Europe. Vu que je viens souvent, le personnel croit que je travaille dans le centre et me fait des réductions. »

Un repas

« La tortilla espagnole de mon père. Épaisse avec des pommes de terre. »

Un moment de sport à ne pas louper

« Je dirais la finale de l’Euro 2012 où l’Espagne a surclassé l’Italie (4-0). Je n’avais jamais vu un match aussi spectaculaire et maîtrisé. Si j’avais plus de temps devant moi durant la saison, je voudrais le montrer à mes joueurs. Je me rappelle même que le gardien Iker Casillas avait pesté auprès de l’arbitre quand il avait annoncé trois minutes de temps additionnel. A 4-0, le match il est plié ! Ça m’avait marqué car cela prouve la classe de Casillas et la notion de respect envers ses adversaires. »

Propos recueillis par Jérémy Andrieux