Octobre Rose en Essonne

Aujourd’hui en France, une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Chaque année, 54 000 nouveaux cas sont détectés et près de 12 000 femmes en décèdent. Depuis 1994 en France, Octobre Rose est une campagne annuelle qui permet de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer du sein, la première cause de mortalité par cancer chez les femmes, et de récolter des fonds pour la recherche médicale et scientifique. 3,3 millions d’euros ont été reversés à la recherche et 60 projets de recherche sont soutenus depuis 2004.

Pour continuer à soutenir la recherche, on peut faire un don simplement en ligne sur la plate-forme officielle de dons de l’association « Cancer du Sein, Parlons-en ! » ou par courrier à : C/O Estée Lauder Companies France, 48, rue Cambon, 75001 Paris – France ou par virement en envoyant un mail au préalable à [email protected]

De nombreuses animations et rassemblements sont organisés en Essonne, en voici une sélection.

Authon-La-Plaine

 Exposition de kakémonos et banderole sur la mairie jusqu’au 31 octobre

Bruyères-le-Châtel

 La commune se pare de rose et propose des activités : partenariat avec les trois salons de coiffure de la commune, confection de gâteaux, exposition à la médiathèque JJ-Sempé. Vendredi 22 octobre à 20h30, concert de gospel à l’église Saint-Didier avec le chœur Tribute to the Roots. Rens. au CCAS au 01.64.90.71.91. Et rendez-vous sur #mongateauroseblc, #HautLesSeins.

Courances/Dannemois/Milly-la-Forêt

 Courances Sports Loisirs, La Dannemoisienne de Dannemois et le Football Club de Milly-la-Forêt s’unissent pour participer à Octobre Rose. Au programme du samedi 23 octobre : de 10h à 18h à Milly-la-Forêt, tournoi de foot mixte enfants et adultes au stade Clovis-Lelong ; à Dannemois à partir de 9h, zumba, randonnée famille, marche active, vélo rando place de la mairie ; à Courances à partir de 9h face au château, stand de prévention du cancer, pétanque, badminton, jeux anciens, maquillage enfants…

Dourdan

 Exposition Le Cirque jusqu’au 30 octobre à la médiathèque. Série d’illustrations sur le thème du cirque issues d’albums du catalogue des éditions Memo Jeunesse.

Epinay-sous-Sénart

 En ce mois de sensibilisation au cancer du sein, la mairie organise différents rendez-vous : conférence, marche solidaire, théâtre-santé… Le programme est disponible sur le site de la mairie, www.ville-epinay-senart.fr.

Etampes

 Mercredi 27 octobre, le Take it Easy Family Café organise une journée pour rendre honneur à la beauté des femmes. Il sera proposé un portrait femme, accompagné d’une gourmandise et une boisson dans leur café. Réservation sur www.take-it-easy.fr/evenements

Lardy

 Opération « Vitrines roses » avec les commerçants, exposition « Rubans roses » avec deux collectifs d’artistes à la médiathèque jusqu’au 7 novembre. Programme sur www.ville-lardy.fr. Ateliers de cyanotype autour de l’exposition le mercredi 27 octobre avec le photographe Quentin Kheyap. Trois sessions à 14h, 15h et 17h à la médiathèque. Pour les 7-10 ans. Gratuit, sur inscription : 01.69.27.14.94.

Méréville

 Exposition « Pink Ladies » proposée dans le cadre d’Octobre Rose jusqu’au 31 octobre au centre culturel. Les femmes des collections du Musée intercommunal d’Etampes se déshabillent pour sensibiliser au cancer du sein avec l’association Pink Bra Bazaar. Concert participatif « Si on chantait : girl power ! » avec Brigitte Jacquot le vendredi 22 octobre à 20h au centre culturel sur le thème de la femme avec un pianiste professionnel (gratuit sur réservation au 01.64.95.43.31).

Marolles-en-Hurepoix

 Tout les samedis du mois d’octobre, retrouvez sur le marché un stand « Octobre Rose ». Course numérique « Plus vite que le cancer ! » les samedi 30 et dimanche 31 octobre (modalités de participation sur le site web : https://octobre-rose.ligue-cancer.net).

 Durant le Salon d’art qui se déroule à la salle des fêtes, vente de l’œuvre-surprise réalisée par le Centre de loisirs dans le cadre d’Octobre Rose.

Milly-la-Forêt

 Exposition « Les Rubans Roses » proposé par l’association Artmosphère et l’association Ter RO Feu jusqu’au dimanche 24 octobre à l’espace culturel du Moustier.

Sainte-Geneviève-des-Bois

 Le service des Sports et le Pôle Santé organisent la Course Rose le samedi 23 octobre de 9h à 12h au stade de rugby sur des parcours de 1,3 ou 5 km, inscription dès 8h30.