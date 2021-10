Où chiner en Essonne ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 21 octobre, retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et même jusqu’à la fin octobre (brocantes, vide-greniers, braderies, marchés et terroir, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de ce week-end…

Baulne

 Vide-greniers Organisé par l’association Baulne Village le dimanche 24 octobre à la salle Pouteau.

Epinay-sous-Sénart

 Vide-greniers Dimanche 24 octobre rue Georges-Bizet.

Evry-Courcouronnes

 Vide-greniers Dimanche 24 octobre à la médiathèque Albert-Camus.

Montgeron

 Vide-greniers Dimanche 24 octobre sur le parking Foch, rue de Concy.