Où chiner en Essonne cette semaine ?

Dans nos éditions papier et numérique de ce jeudi 11 mars, comme chaque semaine, retrouvez les rendez-vous des chineurs de la semaine et du mois (brocantes, vide-greniers, braderies, rendez-vous de collectionneurs…).

Les vide-greniers de la semaine…

Authon-la-Plaine

 Vente de dentelles anciennes Organisée par l’asssociation Coup de Pouce au profit des activités de l’association (aide sociale et culturelle au Burkina Faso)les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 mars de 10h à 17h au 2, rue de Malassis dans le respect des précautions sanitaires (6 personnes maximum dans la salle, masque et gel obligatoires). Rens. 01.64.95.53.76.

Etampes

 Vide-greniers Dimanche 14 mars sur l’île de loisirs.

Gif-sur-Yvette

 Vide-greniers Dimanche 14 mars sur le parking Intermarché.

Limours

 Vide-greniers Chaque samedi dans la rue du Bac.

Milly-la-Forêt

 Foire antiquités Dimanche 14 mars sous la halle.