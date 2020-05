Palaiseau : découvrez comment les masques sont distribués

Depuis le mercredi 6 mai, la commune de Palaiseau a commencé à distribuer les 36 000 masques individuels lavables à destination des habitants. Aujourd’hui, c’était au tour des habitants du secteur 12 de venir récupérer leur précieux sésame.

En ce jour de commémoration du 8 mai 1945, le parking de la rue éponyme accueille un stand un peu particulier. Cartes d’identité, livrets de famille et justificatifs de domicile défilent sous les yeux attentifs des bénévoles, élus et futurs élus de la commune qui ont la lourde tâche de distribuer les masques individuels lavables mis gratuitement à disposition par la municipalité. Outre ces documents administratifs, une pièce essentielle est à présenter : la missive reçue par tous les habitants dans leur boîte aux lettres au cours de la dernière semaine, indiquant l’horaire, le secteur et le lieu de rendez-vous pour retirer son masque.

Vendredi 8 mai, c’est au tour des habitants du secteur 12 de venir récupérer leur masque (la commune a pour l’occasion été divisée en 43 secteurs, ndlr). Entre 13 heures et 15 heures, c’est l’horaire des noms de famille commençant entre G et L. Pas d’attroupement, comme espéré par la mairie, mais des habitants qui arrivent à intervalles réguliers. Après deux mois de confinement, les gestes barrières ont semble t-il été intégrés : la distance entre toutes les personnes est parfaitement respectée.

Pour tenir le stand, un groupe de quatre personnes. Elus, bénévoles et futurs élus sont postés à chacun des 43 points de distribution que compte la ville. Ils sont sur le pont depuis le 6 mai, date du début de la diffusion. « Les choses se passent très bien, explique sur place Valérie Paret, futur élue (dans l’attente de la constitution officielle du Conseil municipal, repoussée en raison de la crise). 90% des habitants sont venus récupérer leur masque pour le moment et les gens respectent les mesures barrières ainsi que le confinement. »

Précieux sésame en main, les bénéficiaires peuvent alors rentrer chez eux. Dans leurs bagages, un masque lavable, conforme à la norme AFNOR et certifié par la direction générale de l’armement, ainsi qu’un petit guide de bonne utilisation et d’entretien (durée d’utilisation de quatre heures, suivi à chaque fois d’un lavage en machine à 60°, séchage à l’air libre et repassage). De quoi se tenir prêt pour le déconfinement, qui prendra effet lundi prochain et qui verra l’utilisation obligatoire d’un masque, notamment dans les transports en commun.

A noter que les personnes les plus fragiles ou ne pouvant se déplacer peuvent avoir recours à un tiers de confiance (voisin, famille) pour récupérer leur masque à leur place. De même, les personnes de plus de 75 ans qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une livraison à domicile en se faisant connaître par les services en charge de la distribution à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 01.69.31.93.91.

La distribution sur les 43 secteurs se poursuit à présent jusqu’au 9 mars. Vous pouvez consulter la date et le lieu de rendez-vous de votre secteur sur le site internet de la commune.