Roller hockey [Coupe d’Europe, 3e journée] : Les Phénix Girls sur le podium

Les Phénix Girls de Ris-Orangis ont pris la 3e place de la Women European League dimanche dernier à la Halle Jacki-Trévisan.

Déçues de ne pas avoir réussi à se qualifier pour une quatrième finale de Coupe d’Europe après une deuxième journée manquée (défaite 3-1 contre les Espagnoles de Rubi et victoire 3-2 en prolongation contre Saint-Médard), les Phénix Girls de Ris-Orangis ont su rebondir en remportant la petite finale dimanche après-midi au dépens de Saint-Médard (2-0) qui ne disposait que de sept joueuses contre quatorze à Ris. Les Rissoises décrochent donc le bronze. « Ce n’était pas le métal qu’on était venu chercher mais les filles ont bien terminé la compétition en réalisant deux bons matchs, notamment contre Tres Cantos (ndr : vainqueur de l’épreuve, 2-1 en finale contre Rubi) », estime l’entraîneur Jean-Batiste Dell’Olio, déjà tourné vers les finales du championnat de France, les 11 et 12 juin à Saint-Médard. « Avant de penser à la finale et une éventuelle confrontation face à Saint-Médard, il faudra d’abord remporter notre demi-finale contre Montpellier », prévient le directeur technique des Phénix.

A.F.