Roller hockey [Coupe d’Europe] : Les Phénix Girls réussissent leur entrée

Les Phénix de Ris-Orangis ont remporté leurs deux matchs de la Coupe d’Europe féminine des clubs, vendredi à domicile. La suite de la compétition se poursuit ce samedi.

Deux matchs, deux victoires. Les Phénix Girls de Ris-Orangis ne pouvaient pas rêver mieux pour la première journée de la Coupe d’Europe des clubs disputée de vendredi à dimanche à la Halle Jacki-Trévisan. Les Essonniennes n’ont fait qu’une bouchée des deux formations italiennes de Civitavecchia (5-1) puis de Vérone (6-0).

Sous les encouragements de plus deux cents enfants des écoles primaires de la ville de Ris-Orangis, qui se sont bien ambiancés lors des intermèdes musicaux qui ont animé les temps morts de la rencontre, les partenaires d’Aurore Gauthier ont parfaitement lancé leur week-end vendredi après-midi contre Civitavecchia (près de Rome) avec notamment un triplé de Camille Gandit (5-1). « C’est très bien de débuter par une victoire mais la compétition va être de plus en plus difficile au fil des matchs, avec la fatigue et l’enjeu des matchs », prévient l’entraîneur Jean-Baptiste Dell’Ollio. Ce dernier a pu compter sur l’Anglaise Grace Garbett (de retour de blessure) mais pas sur la gardienne Léa Beaulieu, qui n’a pas reçu le feu vert des médecins.

Les Phénix ont terminé leur journée par une seconde victoire à sens unique contre Vérone (6-0) avec deux nouveaux buts de Camille Gandit et un doublé de Marina Corbeil. Un succès qui les propulse en tête de ce mini-championnat à six équipes grâce à une meilleure différence de buts (+10) que les équipes espagnoles de Tres Cantos (+7) et Rubi (+5), fortes également de deux succès.

En cas de victoire samedi (13h) contre Rubi, champion d’Europe en 2017 contre… Ris puis contre Saint-Médard-en-Jalles (20h), qui compte deux défaites, les Essonniennes auraient leur billet en poche pour la finale de dimanche (15h50) quelque soit le résultat du cinquième et dernier match contre Tres Cantos (dimanche à 11h).

Aymeric Fourel