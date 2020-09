Rugby : Chilly/Massy manque le coche

Pour leur premier match de la saison à domicile, les filles de l’entente Chilly-Mazarin/Massy ont dû concéder une courte défaite contre Bayonne (10-15) samedi soir. La deuxième en deux matchs qui compromet leurs chances de qualification pour la phase de play-off.

Etrillées 55-0 à Blagnac il y a deux semaines en ouverture du championnat de France Elite 1 féminine, les joueuses de l’entente Chilly-Mazarin/Massy se devaient de réagir pour la venue de Bayonne samedi soir au stade Jules-Ladoumègue de Massy à l’occasion de la 3e journée, le match de Lyon prévu une semaine plus tôt ayant été reporté pour cause de Covid-19 dans les rangs rhôdaniens. Malheureusement, les Essonniennes se sont inclinées (10-15), non sans avoir démérité. « C’est une énorme frustration, lâche le co-entraîneur Benjamin François. On a joué à l’envers en première période. On a voulu mettre de la vitesse, déplacer le jeu mais le temps pourri nous a compliqué la tâche. Après la pause, on a corrigé les problèmes mais on n’a pas su concrétiser les temps forts. »

Après une pénalité de Shanon Izar (4e), l’une des cinq internationales tricolores présentes sur le terrain au coup d’envoi, les filles de Chilly/Massy subissent la domination des Basques. 8e minute : Bourdon joue vite une pénalité à la main pour inscrire le premier essai de la partie (3-7). Les Spartiates rendent la pareille aux visiteuses. Sur une longue passe au pied, Coralie Bertrand profite d’une mauvaise estimation de la trajectoire du ballon de l’arrière basque pour récupérer le « précieux » et aller marquer entre les poteaux (10-7, 15e). Malgré des conditions de jeu rendues difficiles par les averses orageuses, les protégées du tandem Godenaire/François essaient de faire du jeu. Les Bayonnaises s’appuient davantage sur leur paquet d’avants. C’est d’ailleurs la pilier Yaurena qui redonne l’avantage aux Basques sur un groupé pénétrant (10-12, 29e).