Rugby : La grande première de Mickaël Guillard

Le 3e ligne du RC Massy-Essonne fait partie de la sélection tricolore U20 pour le Tournoi des VI Nations. Il débutera sur le banc lors de la première journée contre l’Angleterre, samedi soir à Grenoble.

A peine le match terminé, Mickaël Guillard ne s’est pas attardé à Mâcon, dimanche dernier. Le jeune (19 ans) 3e ligne du RC Massy-Essonne a fait le voyage retour en voiture avec le président du club, François Guionnet, et le directeur général, Nicolas Gestas, direction le CNR de Marcoussis. Sélectionné en équipe de France des moins de 20 ans pour affronter l’Angleterre samedi soir à Grenoble (21h) lors de la première journée du Tounoi des VI Nations 2020, le Massicois était attendu à l’entraînement lundi matin. « Je suis heureux et fier de représenter mon pays, lance Mickaël Guillard, qui a déjà disputé quatre matchs avec l’équipe de France développement l’an passé. Ses performances avec Massy cette saison en Fédérale ont sûrement convaincu le staff tricolore de le convoquer pour le VI Nations.

Arrivé tardivement au rugby

Révélation de la première partie de saison, Mickaël Guillard s’inscrit dans la lignée des 3e ligne du club qui font aujourd’hui les beaux jours de plusieurs écuries de Top 14 (Macalou au Stade Français, Cancoriet à Clermont, Camara à Montpellier, Woki à Bordeaux). « Il a les moyens de réussir au plus haut niveau, c’est certain, mais il doit encore parfaire sa technique et son

physique », nuance Jean-Baptiste Dimartino qui l’a vu éclore l’an passé chez les espoirs : « Il est arrivé tardivement dans le rugby Elite jeunes puisqu’il a intégré notre centre de formation à 16 ans ». Egalement détecté par le Racing, le natif de Saint-Quentin-en-Yvelines, où il a débuté le rugby à l’âge de 6 ans, choisit Massy.

« Je connaissais Fabien Witz et surtout on m’a toujours dit que Massy était un bon club formateur qui a permis à plusieurs 3e ligne du club de devenir professionnels » comme Jordan Joseph (Racing 92) avec qui il a joué au RCME et qu’il retrouve en sélection où il espère l’imiter en gagnant la Coupe du mon des moins de 20 ans cet été.

« Sa marge de progression est énorme », assure JB Dimartino. S’il a encore quelques lacunes sur le plan du jeu, il a des prédispositions physiques intéressantes (109 kg pour 1m97) qui lui permettent de dépanner parfois en 2e ligne. Il les a démontrées depuis le début de saison, prenant part à treize des quinze matchs de son équipe. « Sans toutes les absences au sein de l’équipe, il aurait sûrement moins joué. Il nous a montré de belles garanties. Et encore, il n’a pas exploité tout son potentiel. Mais comme c’est un mec intelligent, bosseur et qui a la tête sur les épaules, je ne me fais pas de souci. J’espère qu’il va rester avec nous pour s’aguerrir », estime le co-entraîneur massicois.

Après le championnat espoirs l’an passé, la Fédérale 1 cette saison, la suite logique serait le Pro D2. En attendant d’y parvenir avec Massy, Mickaël Guillard va connaître une nouvelle expérience cette fois au niveau international avec l’équipe de France U20, championne du monde en titre.

Aymeric Fourel