Rugby [Nationale, demi-finales] : Massy passe au travers

Battus 21-9 cet après-midi à Albi lors de la demi-finale aller de Nationale, les Massicois devront remonter douze points lors du match retour dimanche prochain pour s’ouvrir les portes du ProD2.

« On a douze points de retard mais rien n’est perdu. A nous faire de le travail la semaine prochaine à Massy. » Même si Julien Maréchal se voulait confiant, l’entraîneur des avants du RC Massy-Essonne avait la tête des mauvais jours après le match raté de ses joueurs dimanche après-midi au Stadium d’Albi en demi-finale aller de Nationale (9-21). Sanctionnés de quatre cartons jaunes dont trois en deuxième période, les Massicois ont joué à treize pendant huit minutes. Ce dont ont parfaitement profité les Albigeois pour inscrire un essai de pénalité qui leur a permis de faire le break après l’heure de jeu (9-21, 66e).

Les Bleus et Noirs avaient pourtant terminé le premier acte en tête (9-8) grâce à trois pénalités de Dany Antunès, qui remplaçait Romain Clouté dans le rôle de buteur. Une première période marquée par de nombreuses maladresses de part et d’autre. C’est d’ailleurs sur une erreur massicoise que le premier essai du match intervient. Après une relance au pied ratée, Martin Carré tente de s’imposer dans les airs face à un Albigeois mais l’arrière massicois se troue et permet à Marzocca de filer à l’essai après avoir prolongé le ballon au pied d’un extérieur du pied que Kilian Mbappé n’aurait pas renié (3-5, 13e).

Dominateurs en mêlée, un secteur où on attendait davantage les Tarnais, les Essonniens ont toutefois peu de ballons à se mettre sous la dent, la faute à une touche déficiente. En fin de match, ils ont préféré jouer des pénaltouches que prendre les points. Erreur ou pas ? Toujours est-il qu’ils n’ont pu faire leur retard et devront s’imposer d’au moins treize points dimanche prochain (19h) au stade Jules-Ladoumègue pour espérer remonter en ProD2. « Je connais Massy, c’est une grande équipe. Cette victoire est une manière de remercier les supporters de leur soutien durant cette saison mais on n’a rien fait. On n’est qu’à la mi-temps de ces demi-finales », prévient Mathieu Bonello, toujours aussi fort dans l’art de déplacer la pression.

Aymeric Fourel