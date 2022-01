Rugby [Nationale] : Massy poursuit son festival

Les Massicois ont dominé les Albigeois de Mathieu Bonello samedi soir au stade Jules-Ladoumègue, creusant un peu plus l’écart en tête du championnat de Nationale.

Et de 13 ! Les Massicois continuent d’engranger les victoires comme on enfile des perles. Leur dernière victime, le Sporting Club Albigeois (3e), la dernière équipe à les avoir battus (10-13). C’était le 12 septembre dernier. Une éternité. Car depuis, les Bleus et Noirs ont beaucoup progressé et sont devenus de redoutables combattants. Ils l’ont encore démontré samedi soir dans un match aux effluves de phases finales. Du jeu, de l’intensité, du combat et quelques échauffourées, le public du stade Jules-Ladoumègue a été gâté pour ce premier match à domicile de l’année 2022.

Marion opportuniste

Mathieu Bonello, qui avait annoncé se rendre dans l’Essonne sans pression avec une équipe remaniée, avait finalement laissé au repos que… quatre joueurs (Gutierrez, Essid, Fabre, Alibert) par rapport au dernier match contre Dijon (19-13).

Les premières minutes le confirment. Albi est venu avec des intentions. Il faut attendre près de trois minutes avant de voir le premier arrêt de jeu sur une touche gagnée par Massy dans les 22 albigeois. Les Massicois en ressortiront avec un essai transformé. Sur une mêlée à son avantage, le SCA se fait surprendre sur une grosse poussée du pack essonnien. Le ballon traîne et le jeune (20 ans) demi de mêlée Kilian Marion file à l’essai (7-0, 5e). La réaction albigeoise est immédiate. Sous la houlette de ses avants, le SCA est tout prêt de marquer après un ballon porté. Albi insiste en touche. Sans plus de réussite (10e).

Toujours aussi solides dans les zones de combat, les Massicois posent beaucoup de problèmes aux Jaune et Noir qui se font contrer au moindre ballon perdu. Sur une relance d’Ortolan en relais avec Dit Robaglia, c’est un en-avant qui vient avorter l’action (15e).