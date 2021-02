Rugby [Nationale] : Massy réagit trop tard

Battus d’un petit point par Bourg-en-Bresse (10-11) samedi après-midi en match en retard de la 6e journée de Nationale, les Massicois peuvent nourrir des regrets notamment à cause d’une première période complètement manquée.

On a bien cru qu’ils allaient refaire le coup de la semaine passée contre Bourgoin (30-26) mais les Massicois ont échoué à un petit point de Bourg-en-Bresse (10-11) cet après-midi au stade Jules-Ladoumègue. Un petit point frustrant car les Massicois, menés 11-0 au retour des vestiaires, sont revenus à 11-10 à trois minutes de la fin sur un essai de l’ailier Alex Preira avant de tout tenter pour aller chercher la pénalité de la gagne. En vain.

« On a perdu la rencontre en première période. On a eu trop de pertes de balles », reconnaît le capitaine du jour, Benjamin Dumas. « On était encore aux vestiaires sur ces quarante premières minutes », peste le co-entraîneur Mathieu Bonello. Des propos justifiés par l’entame de match des Massicois. Moins de deux minutes de jeu et déjà trois pénalités sifflées contre eux : sur la première, Maïau est sanctionnée pour ne pas avoir libéré son ballon dans un regroupement, sur la deuxième, Pueyo se met à la faute et sur la troisième, c’est un hors jeu dans les 22 mètres qui offre l’occasion à Viard d’ouvrir le score (0-3, 3e). Bourg-en-Bresse donne le ton.

Massy réagit mais Pueyo commet un en-avant dans les 22 bressans (8e). Les Bleus et Noirs vont d’ailleurs multiplier les maladresses en phases offensives sur les quelques ballons glanés, confirmant leurs difficultés à scorer sur leurs temps forts.

Au contraire, les Bressans sont d’un réalisme implacable. Sur leur deuxième incursion dans le camp essonnien, Anga’aelangi est tout près d’inscrire le premier essai du match mais Massy sort les barbelés (19e). Bourg-en-Bresse insiste et profite d’un mauvais geste de Ropiha pour mener 6-0 et se retrouver en supériorité numérique (0-6, 20e). Sans conséquence au tableau d’affichage. A 15 contre 15, les Massicois ne sont toutefois pas plus prompts à percer le premier rideau d’une défense bressane sereine. Solides et bien organisés, les joueurs de l’Ain donnent l’impression de maîtriser leur affaire.