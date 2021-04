Rugby [Nationale] : Massy s’est compliqué la tache

A l’issue d’un match décousu, les Massicois ont dominé Blagnac (35-27) samedi après-midi au stade Jules-Ladoumègue mais sans avoir pris le bonus offensif. Un point qui pourrait coûter cher pour la qualification.

D’ici la fin de la saison régulière le 23 mai, il n’y aura pas de match facile pour les Massicois, que ce soit face à des adversaires directs (Narbonne, Albi) ou des équipes qui n’ont plus rien à jouer (Blagnac, Dijon). Même s’ils en avaient conscience, ils ont pu le vérifier samedi après-midi contre les joueurs de la Haute-Garonne. Déjà vainqueurs à l’aller (13-16), ces derniers ont encore mis en difficulté les Essonniens, notamment en première période.

On joue depuis une minute à peine que les Blagnacais inscrivent le premier essai du match à la suite d’une touche dans les 22 mètres massicois. Une touche qui aurait pu être évitée si, sur une relance à la main, les Essonniens s’étaient mieux appliqués (9-7, 2e). Blagnac n’en demandait pas tant pour débuter la rencontre. Encore groggys, les Bleus et Noirs sont tout près de concéder un deuxième essai deux minutes plus tard à la suite d’un deux contre un mais Mutel contrôle mal le ballon. Dans le dur, les Massicois multiplient les erreurs. Une nouvelle passe mal ajustée conduit à en-avant et une mêlée dans leurs 22. Sans conséquence (6e). Et pour finir, Claverie ne trouve pas la touche sur une pénalité (9e). L’ouvreur-buteur faisait son retour à la compétition après trois mois et demi d’arrêt à la suite d’une blessure à l’index droit. « On savait à quoi s’attendre face à Blagnac qui est une équipe très accrocheuse. On l’avait déjà vu au match aller. Et en plus, sans pression du résultat, ils ont joué tous les ballons », commente l’ancien joueur de Mont-de-Marsan, Tarbes et Vannes.

Bonello : « On a mais la charrue avant les bœufs »

Et même si les Massicois font mouche sur leur première incursion dans le camp adverse, Grenod concluant un joli mouvement avec une série de passes sur un pas (7-7, 10e), ils ne parviennent pas à prendre l’avantage. Sur un ruck, Sanguinetti aplatit mais l’essai est refusé pour une mauvaise transmission préalable de Dauvergne (16e) puis Morton contrôle mal un ballon dans les 22 mètres (22e). « On a toujours la volonté de faire du jeu mais là c’était du jeu désorganisé. Du coup, on reste à portée de fusil de nos adversaires qui ne lâchent rien », analyse Mathieu Bonello.

Blagnac va le prouver par deux fois. Les Haut-Garonnais, plus réalistes, reprennent leurs distances après un essai de l’ailier Villemur à la suite d’un turnover (7-12, 25e). L’ouvreur Brun leur donne même huit points d’avance à quelques minutes de la mi-temps (7-15, 35e). Puis en deuxième période, toujours par Villemur, après un gros travail de Taubeguia, les visiteurs reprennent les commandes de la rencontre (21-22, 52e). Pourtant, les Massicois venaient de leur infliger un 14-0 à la suite du carton jaune de Mutel pour une succession de fautes. Avant la pause, Grelleaud avait réduit la marque à la suite d’une penal-touche (14-15). Puis au retour des vestiaires, les trois quarts du RCME faisaient exploser la défense blagnacaise. Dumas déboulait le long de la ligne de touche avant de servir Preira, qui après un relais avec Jacommé, donnait l’avantage à Massy pour la première fois de la rencontre (21-15, 43e). Dumas croyait même avoir fait le break trois minutes plus tard mais son essai était refusé pour un en-avant.

« On a mis la charrue avant les bœufs. Aujourd’hui, il ne faut retenir que la victoire », peste Mathieu Bonello. Mais Massy va vite réagir. Grelleaud s’offre son deuxième essai personnel de l’après-midi sur une penal-touche (28-22, 57e) puis Dumas enfonce le clou (35-22, 61e). Malheureusement, les Massicois ne parviendront pas à aller inscrire un sixième essai, synonyme de bonus offensif. Ce sont même les Blagnacais qui vont marquer en toute fin de match mais, en ratant la transformation, leur demi de mêlée Arty les empêche de repartir avec le bonus défensif, ce qui n’aurait pas été démérité.