Une exposition sur la Guerre d’Algérie s’installe dans le centre culturel de la mosquée des Ulis

Le centre culturel de la mosquée des Ulis présente, jusqu’au vendredi 28 octobre, une exposition dédiée à la guerre d’Algérie.

A quelques pas de la salle de prière de la grande mosquée des Ulis, le centre culturel accueille une exposition pas comme les autres. « La Guerre d’Algérie, histoire commune, mémoires partagées », c’est son nom, retrace l’histoire de l’Algérie du 19e au 20e siècle, entre conquête, colonisation et guerre. Visible jusqu’au vendredi 28 octobre, cette exposition – inaugurée en 2016 – réalisée par un comité scientifique composé de Raphaëlle Branche, Abderahmen Moumem et Jean-Jacques Jordi pour l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, s’inscrit ainsi sur une vingtaine de panneaux et une expo numérique, et s’intéresse aussi bien aux racines qu’à la mémoire de la guerre d’Algérie.

A noter que le vernissage de l’exposition a été effectué le mardi 18 octobre, en présence notamment de Mohamed Haddane, consul-adjoint d’Algérie et de Brigitte Fort-Vernière, organisatrice de l’événement.

En outre, deux rendez-vous ont rythmé l’exposition : une conférence de l’historien Benjamin Stora, ainsi qu’une rencontre avec des élèves de troisième du collège Aimé-Césaire, qui ont eu l’occasion d’échanger avec trois témoins de cette époque si particulière.