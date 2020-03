Baseball : Le rêve américain pour Lilian Amoros et Pierre-Emmanuel Planes

Deux joueurs des Lions de Savigny, Lilian Amoros (lanceur) et Pierre-Emmanuel Planes (champ intérieur), ont décroché une bourse d’étude dans le Collège de Clarendon, au Texas. Les deux Saviniens prendront la direction des Etats-Unis fin août.

Un rêve qui se réalise. Une nouvelle étape vers l’excellence. Le lanceur des Lions, Lilian Amoros, a réussi à obtenir une bourse d’étude dans le collège de Clarendon (Texas), pensionnaire de division 1 en NJCAA, soit le plus haut niveau du pays en catégorie junior. « C’est le souhait de tout jeune joueur de baseball. J’avais déjà eu la chance de fréquenter un pôle espoir à Montpellier (2015-2017) puis le pôle France à Toulouse (2017-2018). Là, on rentre dans une autre dimension », confie le jeune (19 ans) joueur des Lions de Savigny avec des étoiles pleins les yeux. Une aventure rendue possible par son ami Léo Jiminian, joueur des Templiers de Sénart (D1) également dans le même collège depuis deux ans. « Il a montré des vidéos de moi à son entraîneur. Après deux/trois mois d’échanges, j’ai réussi à avoir une bourse pour étudier et jouer pour le collège de Clarendon l’an prochain. »

Deux Saviniens au Texas

Arrivé lors de l’intersaison en provenance du Stade Toulousain (D1) après une saison blanche à cause d’une luxation de l’épaule, Pierre-Emmanuel Planes (champ intérieur) a lui aussi réussi à décrocher une bourse dans le collège texan. « J’ai encore du mal à réaliser. J’ai eu pas mal de difficultés à cause des blessures. J’ai dû m’accrocher pour en arriver là, confie avec rage le nouveau joueur des Lions, content de partir pour le pays de l’oncle Sam avec Lilian Amoros, son ami de toujours. « On se suit depuis l’équipe de France U12 et ça continue », sourit le jeune homme, âgé aussi de 19 ans. Opéré en juillet dernier pour soigner son épaule, Pierre-Emmanuel Planes a retrouvé des sensations mi-février lors d’un tournoi inter-pôles européen à Barcelone (Espagne). « J’ai retrouvé de bonnes sensations. J’ai même frappé un home run. C’est la première fois de ma carrière », savoure l’ex-joueur du Stade Toulousain.

Savigny recherche un renfort étranger

Si la Major League Baseball (ligue majeure aux Etats-Unis) semble encore loin, les deux Lions de Savigny ont conscience qu’ils viennent de faire un pas de plus vers cet objectif. « C’est une bonne nouvelle pour nous et surtout pour eux, confie Thomas Salado, le coach savinien. C’est leur projet de vie. Lilian a su se faire remarquer lors des matchs de préparation pour les qualifications de la World Baseball Classic. » Mais pour la D1, l’entraîneur essonnien va devoir s’adapter. « On va être privés de ces deux joueurs pour la fin de la saison régulière et les play-offs. On va modifier notre recrutement pour essayer de se renforcer en prenant un autre joueur étranger. » Une saison régulière qui devrait débuter début juin sous réserve de l’évolution de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Jérémy Andrieux