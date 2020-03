Basketball [coronavirus] : La FFBB arrête ses compétitions fédérales

Comme pressenti, la Fédération française de basket-ball (FFBB) a communiqué ce dimanche sur l’arrêt définitif des compétitions fédérales. Petit point sur les deux clubs essonniens engagés en Nationale 2.

« La FFBB a pris un certain nombre de décisions concernant ses compétitions. Ayant toujours eu pour objectif de préserver la santé de ses licenciés, la Fédération a pris la décision d’arrêter l’ensemble de ses championnats (départementaux, régionaux et nationaux) et Coupes (Coupe de France notamment) pour la saison en cours. Concernant la Ligue Féminine de Basket, la décision définitive sera prise le 10 avril », a ainsi déclaré le comité directeur de la Fédération Française de Basket-ball avant d’indiquer qu’il n’y aurait ni titre de champion, ni accession, ni relégation pour l’ensemble des compétitions (sauf en Ligue Féminine, première division féminine où le championnat devrait aller jusqu’à son terme).

Ce qui signifie que la FFBB fait de l’exercice 2019/2020 une saison blanche et que l’Alerte Juvisy et l’ES Massy sont officiellement maintenus en Nationale 2.

J.A.