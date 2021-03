Cyclisme : Tony Gallopin, le Giro plutôt que le Tour

Après une saison 2020 blanche, marquée par deux blessures, Tony Gallopin (AG2R-Citroën) espère retrouver le chemin du succès dans un calendrier de courses complètement différent des années précédentes. Il disputera ainsi le Giro mais pas le Tour.

Alors que la 79e édition de Paris-Nice s’est élancée ce dimanche de Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines) avec un peloton de 161 coureurs, Tony Gallopin n’en fait pas partie. Comme l’an passé. Mais cette fois, la raison n’est pas liée à une blessure (ndlr : en 2020, il s’était cassé le scaphoïde gauche au Tour de Valence début février). « Même si la deuxième étape (ce lundi) passe à côté de chez moi, à Dourdan, et à côté de chez mes parents, à Angerville, je n’ai pas de regrets. J’ai demandé à mon équipe (AG2R-Citroën) de ne plus courir certaines courses. Paris-Nice en fait partie comme d’ailleurs le Tour du Dauphiné (30 mai-6 juin) ou le Tour de France (26 juin-18 juillet) qui ont longtemps rythmé mes saisons. J’avais envie de nouvelles choses », explique le coureur de 32 ans, qui est actuellement au repos après un gros mois de février ponctué de trois courses (Grand Prix La Marseillaise, Tour de Provence, Tour des Emirats Arabes Unis). Il profitera toutefois de sa sortie d’entraînement de lundi pour aller encourager les coureurs de Paris-Nice qui passeront par l’Essonne entre Les Granges-le-Roi, Authon-la-Plaine, Pussay et Angerville. Des « routes à bordures » qu’il connaît bien.

Tony Gallopin retrouvera la compétition en Espagne à l’occasion du Tour de Catalogne (22-28 mars) avant de s’aligner sur des courses d’un jour (Paris-Camembert le 13 avril, la Classic Grand Besançon Doubs le 16 avril, le Tour du Jura le 17 avril puis les deux classiques ardennaises, la Flèche Wallonne le 21 avril et Liège-Bastogne-Liège le 25 avril). Cinq épreuves en guise de préparation au Tour d’Italie (8-30 mai) qu’il disputera pour la troisième fois de sa carrière. Contraint à l’abandon l’an dernier en raison d’une fracture du poignet gauche, il visera un succès d’étape qui complèterait son tableau de chasse, déjà riche d’étapes au Tour et à la Vuelta. « Le printemps va être copieux », en salive déjà l’ancien porteur du Maillot Jaune (2012) qui va rejoindre la Catalogne en fin de semaine pour un stage préparatoire.