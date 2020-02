Escrime [Coupe du monde junior de sabre] : Les JO en ligne de mire

Pour la 3

Le Cercle d’escrime de Dourdan organise, pour la 38e fois de son histoire, une manche de la Coupe du monde de sabre junior, ce week-end au gymnase Nicolas-Billiault.

La « next-gen » des escrimeurs est de passage en Essonne ce week-end à l’occasion d’une étape de la Coupe du monde de sabre junior (-21 ans) masculin. Le samedi aura lieu l’épreuve individuelle tandis que l’épreuve par équipe se déroulera le lendemain (début des combats à 9h et finales à 17h). Plus d’une centaine de tireurs du monde entier seront présents. « C’est une année olympique. Il y aura sans doute moins de participants que d’habitude car les fédérations vont accorder plus de budget aux séniors qui vont disputer les Jeux olympiques de Tokyo », confie Georges Palfi, le maître d’armes du Cercle d’Escrime de Dourdan.

Le top 3 juniors présent

L’an passé, c’est le Français Eliott Bibi qui s’était imposé devant l’Américain Mitchell Saron, numéro un mondial, qui sera une nouvelle fois présent à Dourdan. Si le vainqueur sortant ne sera pas de la partie, le gratin sera lui au rendez-vous avec en plus de Saron, le Russe Kirill Tyulyukov (n°2 mondial) et l’Italien Lorenzo Roma (n°3). « Plusieurs athlètes peuvent prétendre à une participation aux Jeux mais ils viennent d’abord pour récolter des points en vue des championnats du monde juniors (ndlr : le 3 avril à Salt Lake City, Etats-Unis) où d’autres points seront attribués pour les JO », assure Georges Palfi.

