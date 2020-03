Essonne : « Impossible pour moi de ne rien faire de mes journées »

Journaliste au service des sports du Républicain de l’Essonne, Jérémy Andrieux raconte son quotidien depuis la mise en quarantaine des Français par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Un quotidien rythmé par la création d’une vidéo parodie d’un sport.

« Je ne pensais pas avoir à faire ce genre de papier un jour. Une situation inédite pour les Français et pour moi dans ma jeune carrière de journaliste. Lundi dernier (le 16 mars), je termine ma journée de travail par une dernière relecture d’articles mis en page par mon collègue. La dernière avant un bout de temps. Le soir, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce le confinement pour faire face à la guerre sanitaire dont est victime notre pays. Je vais donc devoir rester chez moi.

Angoisse. Dans mon 35 mètres carré en banlieue parisienne loin de mes proches habitant à Limoges (Haute-Vienne). Et dont le retour en train paraît compliqué vu la cohue en gare d’Austerlitz. Un retour parmi les miens aurait été compliqué et dangereux au vu d’une éventuelle contamination. Après avoir senti le coup venir et fait mes courses le lundi matin, me voilà prêt pour un bon petit mois chez moi à télé-travailler comme les collègues et les copains de la Presse quotidienne régionale (PQR) et de la Presse hebdomadaire régionale (PHR) éparpillés dans toute la France et dont la galère est la même. Notamment pour les journalistes sportifs privés d’actualité étant donné la suspension des championnats jusqu’à nouvel ordre. Avec mon collègue, on s’appelle, on se questionne sur d’éventuels sujets. Mais une chose est sûre, le journal papier devrait perdurer. Mais pour combien de temps ? Je me dis alors qu’il est impossible pour moi de ne rien faire de mes journées. PlayStation, Netflix… ça va quelques jours…

Mais après, on fait quoi ? En grattant sur mes réseaux sociaux, je découvre le #stayathomechallenge. Un challenge qui consiste à jongler avec un rouleau de papier de toilette. Je me dis « allez pourquoi pas ! J’ai que ça à faire« . Impossible de dépasser les cinq jongles, ce qui pour moi est déjà énorme ! Je poste, ça like, ça se moque, ça rigole. Et puis, on se prend au jeu. On invente des poteaux de rugby avec du « PQ » et on passe une pénalité pour que la France vire en tête face à l’Ecosse (oui le dernier match face aux Ecossais m’a traumatisé). Et puis, l’inspiration vient. Je me filme en faisant du tennis, du handball, de la boxe, du basket, du baseball. Et même de la Formule 1 et du ski !

Bref je m’éclate, ma petite communauté Facebook se régale et m’incite à continuer. Le temps passe plus vite mais il va falloir être créatif pour tenir au moins plus de quarante jours. En revanche, toutes mes publications sont porteuses d’un message. Celui de rester chez nous. Pour stopper l’épidémie et ainsi permettre aux hôpitaux de travailler dans de bonnes conditions. Respectez les consignes. C’est important pour vous et vos proches. »

