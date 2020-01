Football : A la mémoire de Christian Basukisa

Le stade Léo-Lagrange de Sainte-Geneviève-des-Bois accueillera deux matchs amicaux ce samedi après-midi pour rendre hommage à l’ancien défenseur essonnien Christian Basukisa, décédé avant Noël.

« Pour la mémoire de Christian, on aurait tant aimé pouvoir jouer sur le terrain d’honneur mais la pelouse est vraiment impraticable… » Jean-Claude Fernandès, le directeur sportif de Sainte-Geneviève (N2), s’excuserait presque que les deux rencontres organisées ce samedi après-midi à la mémoire de Christian Basukisa, décédé le 23 décembre à l’âge de 36 ans des suites d’une longue maladie, aient lieu sur le terrain synthétique du stade Léo-Lagrange. Le dirigeant génovéfain avait une affection particulière pour l’ancien défenseur central, arrivé en France en 1994 comme réfugié politique pour fuir la guerre au Congo-Kinshasa. C’est en effet lui qui l’a lancé en CFA, en 2004, quand il était l’entraîneur de Sainte-Geneviève. « Christian, qui jouait en CDM à La Forêt-le-Roi (ndlr : près de Dourdan), est venu me voir un jour à l’entraînement pour savoir si on ne cherchait pas un défenseur. C’est là que tout a commencé ». A l’été 2008, Basukisa rejoint l’ES Viry-Chatillon (CFA) où il y reste deux saisons avant de signer à l’US Fleury-Mérogis (DH/CFA2) en 2010. Il y jouera jusqu’en 2013 où il sera contraint de stopper sa carrière pour raisons de santé.

Le football rattrapera Christian Basukisa en 2017 quand il rencontre Sébastien Sourmail, le président du CO Savigny, lors d’une formation d’éducateur à l’UCPA. « Je lui ai demandé de venir au club pour entraîner l’équipe senior. Il a accepté et cette année il effectuait sa troisième saison sur le banc avec Mory Diakité et moi, raconte le dirigeant savinien, qui considérait Basukisa comme son frère. Malgré la maladie, il voulait avancer, il ne se plaignait jamais. C’était un homme pugnace, humble, charismatique, qui avait une vraie force de caractère. Il venait à chaque match le dimanche avec son fils Nathanaël (ndlr : il avait également deux filles). Il était encore là le 1er décembre contre Massy (2-2). » Ce sera son dernier match.

Sébastien Sourmail a donc accepté logiquement l’invitation de Jean-Claude Fernandès de donner le coup d’envoi du match amical entre Sainte-Geneviève et Fleury (N2) ce samedi (16h). « On a profité de cette rencontre déjà programmée entre les deux clubs pour rendre hommage à Christian. L’entrée sera gratuite et une urne sera mise à disposition. La cagnotte récoltée sera reversée à la famille », explique le technicien essonnien. Les clubs de Sainte-Geneviève et de Fleury ont prévu de faire des dons. Mickaël Bertansetti, le président de l’ESA Linas/Montlhéry, dont le club jouera le lendemain en Coupe de France contre le PSG, remettra un chèque.

A noter qu’en lever de rideau (14h15) du match entre les deux pensionnaires de N2, une équipe composée d’anciens coéquipiers de Christian Basukisa à Sainte-Geneviève, Viry et Fleury — Morad El Othmani, Héritier Lunda, Sébastien Lours, Ngila Bilamba, Cédric Janvier pour ne citer qu’eux —, sera opposée à l’équipe première du CO Savigny-sur-Orge.

Aymeric Fourel