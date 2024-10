Football (Coupe de France) : Du lourd pour Brétigny

Le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France a rendu son verdict mardi soir au siège de la Ligue de Paris/Ile-de-France. Seul le CS Brétigny (N3) affrontera un adversaire hiérarchiquement supérieur. Les joueurs de Didier Brillant recevront Paris 13, actuellement 15e de National (1v, 3n, 4d) le dimanche 27 octobre au stade Auguste-Delaune. Il leur faudra donc réaliser l’exploit pour rejoindre le 1er tour fédéral.

Pour les trois autres clubs essonniens qualifiés, la qualification est beaucoup plus envisageable. L’ESA Linas/Montlhéry (N3) accueillera Montrouge (R1). Un adversaire que les Sang et Or connaissent bien pour les avoir affrontés à quatre reprises ces deux dernières saisons en N3. Bilan : 3 victoires et 1 défaite. Le CO Les Ulis (R1) jouera également à domicile contre Meaux (R1). Deux clubs qui évoluaient en N3 il y a encore deux ans. Les Seine-et-Marnais avaient alors battu par deux fois les Ulissiens.

Quant au club phare de l’Essonne, le FC Fleury 91 (N2), il aura fort à faire sur la pelouse de Saint-Denis (R1). Seulement 9e en championnat (2n, 1d), la formation de la Seine-Saint-Denis a éliminé deux clubs de N3 (Chatou, Sannois/Saint-Gratien) en Coupe de France lors des deux tours précédents.

A.F.