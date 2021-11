Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry attend de connaître son futur adversaire

Qualifiés pour les 32es de finale de la Coupe de France depuis samedi soir et leur victoire aux tirs au but contre Evreux (N3), les joueurs de l’ESA Linas/Montlhéry (N3) vont connaître ce soir l’identité de leur futur adversaire.

Après le Paris Saint-Germain en 2020, l’ESA Linas/Montlhéry espère affronter à nouveau un club de Ligue 1 lors des 32es de finale de la Coupe de France prévus les 18 et 19 décembre prochains. Verdict ce soir (à partir de 19h) lors du tirage au sort effectué par six sportifs, la footballeuse Léa Khelifi, la judokate Romane Dicko, les handballeurs Vincent Gérard et Nedim Remili, les skieuses Florence Masnada et Ophélie David.

Un tirage très attendu car il marque l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Mais pour limiter les chocs entre « gros », la Fédération française de football a décidé de répartir les vingt clubs de l’élite à part égale dans quatre groupes géographiques.

Placé dans le chapeau 1, Linas/Montlhéry pourrait affronter Angers, Bordeaux, Brest, Lorient ou Rennes parmi les clubs de Ligue 1. Les dix autres adversaires potentiels sont Amiens, Guingamp, Quevilly/Rouen (L2), Laval (Nat.), Vannes, Vitré (N2), Dinan/Léhon, Wasquehal (N3) M’Zoisia (Mayotte) et Panazol (R2), l’un des trois petits poucets de ces 32es de finale.

A.F.