Football [Coupe de France] : Linas/Montlhéry defiera Angers

Après le Paris Saint-Germain en 2020, l’ESA Linas/Montlhéry aura la chance d’affronter un autre club de Ligue 1, le SCO d’Angers, lors des 32es de finale de la Coupe de France, prévus les 18 et 19 décembre prochains.

Léa Khelifi, joueuse du PSG (D1 Arkema), et Sylvain Armand, ex-joueur de Nantes, du PSG et de Rennes, ont eu la main heureuse pour l’ESA Linas/Montlhéry (N3) lors du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France ce lundi soir. Les Sang et Or seront opposés au SCO d’Angers, actuel 6e de Ligue 1 Uber Eats, le samedi 18 ou dimanche 19 décembre. Ils tenteront de rééditer l’exploit de l’ES Viry-Chatillon du 5 janvier 2019. A l’époque en National 2, les Castelvirois avaient sorti les Angevins (1-0, but de Sacko) au même stade de la compétition.

A.F.