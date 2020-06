Football (COVID-19) : 300 millions d’euros pour le football amateur

Réuni ce jeudi, le Comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a acté la mise en place d’un fonds de solidarité exceptionnel pour soutenir la reprise d’activités des clubs amateurs et faire face aux répercussions économiques de la crise de la COVID-19 lors du démarrage de la saison 2020-2021. Dans un communiqué, la FFF a chiffré le détail de ces aides.

« Ce fonds de solidarité, alimenté par la FFF, les Ligues et les Districts, s’élèvera à un total de 30 millions d’euros d’aides supplémentaires. Il sera destiné aux 14 000 clubs amateurs de l’ensemble du territoire et viendra conforter le budget 2019-2020 déjà alloué au football amateur (86 M€) que la Fédération a maintenu en intégralité en dépit de l’arrêt de l’ensemble des activités et compétitions depuis le 13 mars dernier. Malgré l’impact de la crise de la COVID-19 sur leurs recettes, la FFF, les Ligues et les Districts accroissent leur engagement historique en faveur du développement du football amateur dont le rôle éducatif et social est essentiel.

Depuis 2018, la FFF a consacré un total de 300 millions d’euros d’aides en faveur du football amateur sur trois saisons (2018-19, 2019-20 et 2020-21). L’ensemble de ces efforts auxquels il convient d’ajouter le renforcement de la solidarité financière du football professionnel vont permettre de dépasser la barre historique des 100 millions d’euros d’aides allouées au football amateur pour la saison 2020-2021.

Le détail de ces aides pour les clubs amateurs sera le suivant :

– chaque club amateur percevra 10 euros par licencié. Cette aide sera créditée sur le compte des clubs concernés à partir du 1er juillet. Les clubs pourront s’inscrire dès ce jeudi 4 juin par le biais d’un questionnaire en ligne pour bénéficier de ce fonds.

– une dotation en ballons pour un total de 3 millions d’euros pour les clubs les plus fragiles (moins de 100 licenciés).

– une augmentation des aides à l’emploi et à la formation dans les clubs à hauteur de 1,25 million d’euros.

Ces actions seront complétées par un accompagnement spécifique de la FFF en faveur des clubs nationaux, comme le feront les Ligues et les Districts pour les clubs de leurs territoires. Le détail de ces aides pour la saison 2020-2021 :

– révalorisation de 20% du montant des licences clubs attribués par la FFF pour les clubs de N2, N3 et D1 Futsal (+870 000 euros).

– création d’une aide de 5 000 euros pour chaque club de D2 féminine.

– revalorisation des indemnités kilométriques (+600 000 euros) pour l’ensemble des clubs nationaux.

– revalorisation des indemnités de la Coupe de France féminine (+400 000 euros).

Par ailleurs, le comité exécutif de la FFF a acté le renforcement de l’accompagnement des clubs féminins de D1 Arkema grâce à la solidarité du football professionnel. Cette enveloppe d’aides spécifiques supplémentaires s’élèvera à 6 millions d’euros pour la saison 2020-2021. »