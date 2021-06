Football [D1 Arkema] : Fleury explose à Lyon

Les féminines du FC Fleury 91 ont été étrillées 8-0 sur la pelouse de Lyon vendredi soir pour leur dernier match de la saison.

Il aurait sûrement aimé une autre sortie pour sa dernière comme entraîneur du FC Fleury 91. Malheureusement pour David Fanzel, ses joueuses ont été surclassées par l’Olympique lyonnais (0-8) vendredi soir en match avancé de la 22e et dernière journée de D1 Arkema.

Contrairement au match aller (0-3) où elles avaient tenu tête 70 minutes aux multiples championnes de France (14 titres consécutifs), les Floriacumoises ont cédé au bout d’un quart d’heure le temps que Amel Majri trouve l’ouverture (15e) dans la défense essonnienne. Melvine Malard doublait la mise onze minutes plus tard (2-0, 26e) avant que Nikita Parris creuse l’écart après la demi-heure de jeu (3-0, 32e). Meilleure buteuse de l’OL (15 réalisations), la Britannique s’offrait un doublé au retour des vestiaires (4-0, 54e). Complètement abandonnée par sa défense, la pauvre Manon Heil n’était pas arrivée au bout de ses peines. La gardienne de Fleury s’est inclinée encore à quatre reprises, encaissant trois buts dans les dix dernières minutes

Malgré cette humiliation, les Floriacumoises ont terminé sur une note positive en rendant hommage à Marine Haupais, qui a décidé de raccrocher les crampons à 29 ans après 145 matchs en D1 sous les couleurs de Rodez (2012-2016), Montpellier (2016-2017) et Fleury (2017-2021).

A.F.