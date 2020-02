Football [D1 Arkema] : Un Bordeaux pour dissiper les doutes

Le FC Fleury 91 (8e) reçoit les Girondins de Bordeaux (3e) ce samedi (14h30) au stade Auguste-Gentelet.

Comme Habib Boumezoued avec l’équipe N2, David Fanzel attend toujours son premier succès depuis qu’il a repris l’équipe féminine du FC Fleury 91 en décembre. Les Lionnes restent d’ailleurs sur quatre défaites de rang toutes compétitions confondues. « On a manqué d’efficacité à chaque fois dans les deux surfaces, estime le coach floriacumois. Contre le Paris FC, on perd dans les arrêts de jeu (2-3). Contre Guingamp, en championnat (0-2), on aurait dû faire la différence en première période. Contre Montpellier (0-3), il nous a manqué dix minutes. » Sans victoire depuis le

26 octobre (ndlr : 1-0 à Guingamp, la dernière défaite à ce jour des Bretonnes), Fleury cherche « le résultat positif qui pourrait créer un petit déclic », dixit Fanzel.

Julie Piga pose ses valises à Fleury

Bordeaux (3e), qui débarque samedi (14h30) au stade Auguste-Gentelet, n’est pas forcément l’adversaire idéal. Quoique. « Les Girondins donnent l’impression que rien ne peut leur arriver et pourtant leurs deux derniers matchs (1-0 contre Dijon en D1, qualification aux tirs au but contre Montauban (D2) en Coupe de France) ont été plus difficiles. Il faut donc se montrer

ambitieux », assure le technicien lorrain, qui devrait abandonner le 4-2-3-1 pour un 4-4-2 ou un 4-3-3 plus adapté aux profils de son effectif. Un effectif qui a enregistré l’arrivée de la défenseure Julie Piga (22 ans) en provenance de Grenoble (D2). Formée à Lyon, elle compte une quarantaine de sélections chez les jeunes et va pallier la longue absence de Charlotte Fernandès (8 matchs de suspension). Par ailleurs, la Canadienne Sonia O’Neill, recrutée en septembre, est déjà repartie – elle a signé aux Rangers (D1 Ecosse) – sans avoir joué un seul match avec Fleury.

Aymeric Fourel