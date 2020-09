Football [N2] : Fleury marque le pas

Trop brouillon, le FC Fleury 91 n’a pas réussi à perforer la défense de Guingamp (b) ce mercredi sur la pelouse synthétique du Walter-Felder (0-0). Néanmoins, les partenaires du capitaine et gardien Antoine Petit restent invaincus après les trois premières journées de National 2 (2v, 1n).

« Au vu de ce que l’on a montré aujourd’hui, on n’est pas mécontent de faire un match nul. » Habib Boumezoued, l’entraîneur du FC Fleury 91, ne s’y trompe pas. Le contenu proposé par ses joueurs était insuffisant pour enchaîner un troisième succès de rang après les victoires contre Saint-Malo (2-1) et Chartres (1-0) lors des deux premières journées.

Après une première période timide où seul Anthony Petrilli a réussi à avoir une occasion franche (2e), la deuxième mi-temps fut une copie conforme du premier acte. Heureusement Antoine Petit, le gardien floriacumois, aura réussi à sauver le point du match nul en détournant de nombreuses attaques bretonnes. « On a eu beaucoup trop de déchets par rapport aux deux premiers matchs. On ne va pas se chercher des excuses mais la fatigue nous a fait du mal. Elle nous a enlevé de la lucidité. Avec un peu plus de fraîcheur, nous aurions pu faire mieux. »