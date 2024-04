Football (N2) : Fleury s’accroche à son rêve

Les Floriacumois ont dominé non sans mal la lanterne rouge Saint-Quentin (3-1) samedi soir au stade Water-Felder mais restent à quatre points du leader Bourg à deux journées de la fin.

Pour continuer de croire à la montée en National, les joueurs du FC Fleury 91 devaient absolument l’emporter samedi soir au stade Walter-Felder. Mais face à la lanterne rouge du groupe D de N2, qui jouait sa dernière chance de maintien, Fleury a dû s’employer pour l’emporter.

A peine deux minutes après le coup d’envoi, Joseph Athalé refroidit les supporteurs floriacumois en ouvrant le score sur penalty (0-1, 3e) à la suite d’une faute du gardien Antoine Petit sur Madi Correa qui convoitait un ballon aérien. La réaction floriacumoise ne se fait pas attendre. Sur un centre de Clément Badin, Sadibou Sylla expédie une reprise de volée qui passe sous les bras d’Alex Mendès, le gardien saint-quentinois (1-1, 9e).

Au fil des minutes, Fleury prend l’ascendant dans le jeu. Patrick Koffi, dans les six mètres, est trop court sur un centre de Badin. Sur le second ballon, Loup Hervieu voit sa frappe contrée par un défenseur (30e). Mais la défense essonnienne doit rester vigilante avec ce diable de Florent Stévance, meilleur buteur de la poule (14 buts), à l’affût du moindre ballon qui traîne dans la surface (32e). Fleury continue toutefois son pressing. Et sur un centre d’Enzo Bovis, Koffi, de la tête, est à deux doigts de donner l’avantage aux Lions mais le gardien saint-quentinois se couche bien pour détourner en corner (38e). Ce n’est que partie remise. Sur une belle passe en profondeur de Thibaut Plisson, Jérémy Mangonzo se fait accrocher dans la surface par Mohamed Fall. Nouveau penalty mais cette fois pour Fleury. Koffi s’exécute mais le gardien adverse repousse dans les pieds de l’attaquant franco-américain qui parvient à marquer juste avant la mi-temps (2-1, 43e).

Saint-Quentin tout près d’égaliser

Au retour des vestiaires, Fleury fait le forcing pour faire le break sous les yeux d’un ancien entraîneur, Nicolas Dupuis, désormais sélectionneur du sud-Soudan — après avoir été celui de Madagascar (2016-2023). Mangonzo bute sur Mendès (49e) avant de voir sa frappe enroulée passer au ras du poteau (53e). Sur un centre de Bovis, Koffi ajuste mal sa tête (59e).

Saint-Quentin sort la tête de l’eau sur une frappe de Joseph Gyebaho détournée par Petit (62e). Sur le corner qui suit, la tête de Mathis Colin frappe la barre. Fleury a eu chaud.

Saint-Quentin jette ses dernières forces dans la bataille. Sur un centre de Benjamin Pasguay, Tchouatcha sauve son équipe (76e) puis Evan Garot rate sa reprise (80e). Ce dernier offre ensuite un centre pour Stévance qui manque sa reprise (83e). Les Lions s’accrochent à leur maigre avantage avant de se mettre à l’abri dans les arrêts de jeu après un festival de Marvyn Belliard qui, d’une belle frappe du gauche, assure le succès des Lions (3-1, 45e+1).

Aymeric Fourel

LES REACTIONS

David Vignes (entraîneur de Fleury) : « On a décroché une douzième victoire qui nous permet de rester dans la course. Et même si on prend le premier but, on a eu une belle réaction et on a bien terminé la première période et bien recommencé la seconde. Malheureusement, le rapport de force s’est inversé. On a trop reculé face à une équipe de Saint-Quentin qui jouait son va-tout. Mais on a réussi à aller chercher ce troisième but. Mieux vaut tard que jamais. »

Enzo Bovis (capitaine de Fleury) : « On a toujours de l’appréhension à domicile mais on a su rester solide. En dehors de deux-trois excursions adverses sur lesquelles on a failli concéder l’égalisation, on a assuré ces trois points essentiels. Ce qui fait la différence en ce moment, c’est notre collectif. Il nous reste deux finales. On va les jouer à 200 %. »

LA FICHE TECHNIQUE

FLEURY – SAINT-QUENTIN : 3-1 (2-1). Arbitre : M. Douart. Spectateurs : 150 environ.

Buts : Sylla (9e), Koffi (43e, s.p.), Belliard (45e+1) pour Fleury ; Athalé (3e, s.p.) pour Saint-Quentin.

Avertissement : Athalé (68e) à Saint-Quentin.

Fleury : Petit – Bovis (cap.), Séry, Tchouatcha, Plisson – Lelevé, Hervieu, Mangonzo – Badin (Traoré, 85e), Koffi (Tabué, 73e), Sylla (Belliard, 73e). Entr. : Vignes.

Saint-Quentin : Mendès – Pasguay, Fall, Athalé – Gyebaho, Sylla (Boucher, 65e), Merabti, Correa (Garot, 79e), Bellebrahim (Bourleux, 79e) – Colin (Cambrone, 65e), Stevance. Entr. : D’Ascenzo.