Football [N2-N3] : Sainte-Geneviève poursuit sa belle dynamique

Et de dix ! Les joueurs de Sainte-Geneviève Sports ont aligné un dixième match sans défaite toutes compétitions confondues samedi soir à Poissy. Vainqueur 2-1 chez la lanterne rouge yvelinoise – leur troisième succès consécutif en championnat – grâce à un doublé d’Hakeem Achour, les Génovéfains sont désormais 2es du groupe B de National 2, à quatre longueurs du leader Saint-Pryvé/Saint-Hilaire, dont le match contre Vannes a été reporté. Créteil (N), futur adversaire des Essonniens au 6e tour de la Coupe de France le week-end prochain, est prévenu.

Le FC Fleury 91 (6e) pourrait rejoindre les Génovéfains à la 2e place en cas de victoire mercredi 28 octobre (18h au stade Walter-Felder) contre Châteaubriant (5e). La rencontre prévue initialement samedi soir a été remise pour permettre aux joueurs de la Loire-Atlantique de disputer leur match en retard du 5e tour de Coupe de France contre Blain (R2).

En National 3, le CO Les Ulis a bien digéré son élimination (0-2 contre Saint-Brice) en remportant le derby essonnien contre le CS Brétigny (2-0, buts de Cissokho et Ndinou sur penalty) samedi après-midi. Les joueurs de Mahamadou Niakaté remontent à la 6e place et devancent l’ESA Linas/Montlhéry à la différence de buts (+3 contre +2). Les hommes de Stéphane Cabrelli l’ont emporté à Drancy (2-1, but de Cissé et Léno). Il s’agit de leur troisième succès de la saison, à chaque fois obtenu à l’extérieur. Les « Lino/Montlhériens », qui recevront Saint-Maur Lusitanos (N2) dimanche prochain en Coupe de France, sont toujours en quête d’une première victoire cette saison à domicile.

Aymeric Fourel