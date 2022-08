Football [N3] : Cruel défaite pour Brétigny

Comme le CO Les Ulis (1-4 contre Les Mureaux) et l’ESALM Linas/Montlhéry (2-3 contre Le Blanc-Mesnil) la veille, le CS Brétigny s’est incliné à domicile pour son retour à la compétition dimanche après-midi contre Aubervilliers sur un penalty en fin de match (0-1).

« C’est toujours le même scénario. Face à des joueurs truqueurs, les arbitres ne prennent jamais leur responsabilité. Et encore moins quand on joue à Brétigny car on est un club de « gentils » (sic). Du coup, on se fait bien avoir comme aujourd’hui. » Didier Brillant était remonté après la courte et cruelle défaite de son équipe dimanche après-midi contre Aubervilliers. Une défaite concédée à deux minutes de la fin du temps réglementaire sur penalty (0-1, 88e).

Le nul aurait été plus logique entre deux équipes qui ont peiné pour s’approcher des buts adverses en première période. Il faut d’ailleurs attendre la 19e minute pour voir la première frappe du match. Pape Diakhité hérite du ballon à vingt mètres mais l’avant-centre du CS Brétigny se précipite et voit sa tentative passer à côté. Meftah lui répond quelques minutes plus tard sans plus de réussite (25e). Même sur coups de pied arrêtés, les deux équipes n’ont pas réussi à se mettre en évidence si bien qu’à la mi-temps le score est nul et vierge malgré une poussée des Brétignolais juste avant la pause.