Football [U17 Nationaux] : Brétigny tombe sur un os

Après deux performances de choix contre Montrouge (2-1) et le Paris FC (2-2), les U17 Nationaux du CS Brétigny ont subi la loi d’Orléans dimanche à domicile (1-3).

Le long couloir des vestiaires du stade Auguste-Delaune a beau disposé d’une porte qui sépare les vestiaires des équipes du CS Brétigny de ceux des équipes visiteuses, il n’empêche que quand ces dernières fêtent bruyamment leur victoire, il est impossible de ne pas les entendre. Les U17 Nationaux ont pu le vérifier dimanche après-midi après leur défaite contre leurs homologues d’Orléans (1-3). A l’issue du match, ces derniers ont largement laissé éclater leur joie qui contrastait avec la mine déconfite des jeunes Brétignolais.

Après un succès au dépens de Montrouge (2-1) et un nul la semaine passée sur la pelouse du Paris FC (2-2) grâce à un doublé d’Amadou Diallo — ses septième et huitième buts de la saison —, Brétigny n’a pu enchaîné un troisième résultat positif contre une formation du top 5 du groupe A du championnat national U17. « Le premier but nous a mis un coup sur la tête. On a lâché », regrette Lionel Bopiko, le coach brétignolais. Noory Elazouzi ouvrait la marque à la 55e minute de jeu d’une belle frappe. Une juste récompense pour les visiteurs qui ont eu maintes occasions en première période, repoussées le plus souvent par Luc Likibi, le gardien du CSB (6e, 32e, 45e) alors que Brétigny ne s’est montré dangereux que par Bibondi Mayala (43e).

Elazouzi doublait la mise après l’heure de jeu d’une splendide frappe en pleine lucarne (63e) puis Sofiane Ziani corsait l’addition (67e) avant que Rayan Hajmi ne sauve l’honneur sur penalty (1-3, 88e). « Trois buts coup sur coup, le score est sévère mais j’ai senti les joueurs fatigués. Je ne les ai pas reconnus par rapport à nos deux dernières sorties », estime Lionel Bopiko, qui attend une réaction dimanche prochain à Tours (13e), un concurrent direct pour le maintien. « Si on gagne là-bas, on aura fait un grand pas vers le maintien car on les mettrait à douze points avant les matchs retour. » Actuellement 9e de son groupe, Brétigny compte neuf points d’avance sur le premier relégable Le Mans. Une situation que les U17 Nationaux n’ont pas connue depuis longtemps.

Aymeric Fourel