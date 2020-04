Handball [coronavirus] : Fin de saison pour Massy

Réuni ce mardi, le Comité directeur de la Ligue nationale de handball (LNH) a décidé de l’issue de la saison 2019-2020, et a précisé les conditions de reprise d’activité du handball professionnel masculin. Le Massy-Essonne Handball repartira en Proligue la saison prochaine.

« Dès l’annonce de l’interruption des compétitions, le 13 mars dernier, en raison de la crise du Covid-19, la LNH a réuni tous les acteurs du handball professionnel (1) au sein de trois groupes de travail pour définir les conditions de clôture de la saison 2019-2020, bâtir le calendrier sportif de la prochaine saison, mesurer l’impact économique et social de la crise, et enfin réfléchir aux modalités de reprise d’activité.

Sur la base des recommandations formulées par les groupes de travail, le Comité directeur de la Ligue nationale de handball, réuni ce jour en visioconférence, a voté en faveur de la solution consistant à mettre un terme définitif aux championnats et à figer les classements à l’issue de la dernière journée complète disputée (J18). Les titres de champions sont ainsi décernés à Paris pour la Lidl Starligue, et à Cesson-Rennes pour la Proligue.

En ce qui concerne la saison 2020-2021, pour faciliter la relance dans un contexte économique compliqué, la LNH acte le maintien de tous les clubs qui ont participé cette saison aux championnats. Cesson-Rennes et Limoges (2e de Proligue) accèdent en Lidl Starligue, et rejoignent l’élite composée donc désormais de 16 équipes. Pour la Proligue, les clubs d’Angers et de Sarrebourg feront partie des 14 clubs composant la division, sous réserve, comme les autres clubs, de respecter les critères du cahier des charges de Proligue qui seront adoptés avant la fin du mois d’avril », a annoncé la LNH dans un communiqué ce jour.

Si le PSG et Cesson-Rennes, deviennent champions de leur division, le Massy-Essonne reprendra la prochaine saison en Proligue.

Selon la LNH, la reprise des championnats devrait avoir lieu entre fin août et début octobre en fonction de l’évolution de la situation sanitaire du pays.

J.A.