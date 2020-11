Handball [Proligue] : Edson Imare a franchi un cap

Arrivé l’an passé de Nantes (Starligue), Edson Imare a changé de statut cette saison. Notamment grâce à des performances XXL en attaque.

Ses envolées ont fait lever plus d’une fois les supporters du centre omnisports Pierre-de-Coubertin de Massy. Et que dire des « pétards » qu’Edson Imare arrive à mettre sous la barre ou en pleine lucarne ? En toute décontraction et en toute facilité avec presque une pointe de nonchalance. « On m’a reproché cette nonchalance à Nantes mais c’est comme ça que je me sens le mieux », avoue le jeune homme de 22 ans. « Je ne dirais pas qu’il est particulièrement nonchalant mais il est relâché. C’est sa force ! On ne ressent pas de stress chez lui », décrypte Jérémy Roussel, l’entraîneur massicois. Barré l’an passé par les performances de l’arrière gauche Arthur Muller et du demi-centre Tom Robyns, le joueur formé à Nantes (Starligue) a saisi sa chance en début de saison.

Deuxième meilleur buteur de Proligue

Avec une moyenne de sept buts par match après six journées, le Massicois pointe à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs (43 buts) de Proligue derrière Nicolas Minne (Sélestat, 46 buts) et devant un autre Massicois, Junior Réault (37 buts).

« Il a un talent énorme. Il est atypique. Il a la capacité à casser les reins d’un défenseur isolé. C’est clairement notre leader offensif », confie le technicien du MEHB.

La Starligue en ligne de mire

Pourtant, Edson Imare n’a pas commencé par le handball mais par le football. « J’ai commencé à l’âge de huit ou neuf ans car mes deux sœurs faisaient également du hand.» Rapidement repéré, il quitte sa Réunion natale pour se perfectionner du côté de Nantes en y intégrant le centre de formation. « Ma formation s’est très bien passée. J’ai été bien encadré. Nantes c’est un bon endroit et un bon club pour évoluer. J’ai pu découvrir le haut-niveau en faisant quelques matchs de Starligue (neuf lors de la saison 2018-2019). C’est un niveau que j’espère rapidement intégrer. » Et au vu des récentes performances d’Edson Imare, l’élite du handball français lui tend les bras. « Le deal est clair avec moi et le club. Ce que l’on veut, c’est qu’il fasse des performances et qu’à l’issue de la saison des clubs de Starligue souhaitent faire appel à lui », espère Jérémy Roussel. Verdict en fin de saison.