Handball [Proligue] : Grégoire De Rouffignac : « Massy n’est pas en danger »

Le président du Massy-Essonne Handball évoque le début de saison et les difficultés financières de con club avant la reprise du championnat ce samedi (20h30) contre Saran.

Le Républicain de l’Essonne : « Que pensez-vous de la première partie de saison du MEHB ?

Grégoire De Rouffignac : La première partie de saison de l’équipe – qui a été bâtie par Tarik Hayatoune avant son départ pour Limoges – est plutôt bonne. Jérémy Roussel est arrivé dans un groupe qu’il n’a pas construit. Si le recrutement a été fait avec nos moyens, on a réussi à faire des coups avec des bons joueurs qui avaient besoin de temps de jeu. La saison a commencé par une excellente préparation de Jérémy Roussel. Il a trouvé le bon équilibre entre la rigueur, l’expérience et l’exigence, avec des objectifs et un plan de jeu bien définis. Il y a une bonne alchimie entre les nouveaux et les anciens. La demi-saison est quand même parfaite.

Le Rép. : Que peut-on attendre de la deuxième phase ?

G.D.R. : On reste dans le peloton de tête malgré les deux points retirés au classement par la Commision national d’aide et de contrôle de gestion (CNACG). Ça se joue dans un mouchoir de poche donc on reste dans les clous pour les play-offs. La fusée a trois étages. Le premier, c’est les play-offs, le deuxième les finales de Proligue et le troisième : la lune !

Le Rép. : Sur un point sportif, le bilan est bon. C’est moins le cas sur le plan financier car le MEHB enregistre une dette de 200 000 euros, qui a valu un retrait de points le 17 janvier dernier par la CNACG. Qu’en est-il aujourd’hui ?

G.D.R. : Les raisons de cette dette sont assez simples. Il y a du structurel. Dans notre organisation, on a certainement du pilotage financier à mieux gérer. La descente de Lidl Starligue (ndlr : à la fin de la saison 2017-2018) a été complexe à gérer. Il y a des variations budgétaires importantes. Et nous n’avons pas assez réduit nos charges. La masse salariale est stable. Après, il y a des postes de dépense qui ont dérivé. La Proligue a intégré la LNH depuis 2016 et on est passé d’un niveau semi-pro à pro avec un cahier des charges assez lourd qui a engendré une augmentation des coûts. Un pourcentage du budget global doit être dédié à la gestion de la structure. Et ça, à un moment donné, ce n’est pas des choses que l’on peut retirer d’un seul coup. Maintenant, on est en passe de trouver une solution. On s’est restructuré, on est beaucoup plus vigilant. On a des partenaires fidèles.

Le Rép. : Comment allez-vous faire pour combler cette dette ?

G.D.R. : C’est en cours et il n’y a rien d’officiel. Mais la mairie de Massy devrait participer pour combler la dette. Cela sera voté au conseil municipal ce jeudi (ndlr : 6 octobre, lire ci-dessous). Cela va nous permettre de maintenir le cap et de rester en Proligue. Bien entendu qu’il y aura des efforts à faire la saison prochaine. Maintenant, on est toujours dans la balance entre les cahiers des charges et les enjeux financiers de la LNH qui d’année en année sont revus à la hausse. Et effectivement, c’est un cap que l’on a du mal à passer malgré l’arrivée de nouveaux partenaires.

Le Rép. : Il n’y a aucun risque que Massy soit relégué administrativement en Nationale 1 en fin de saison ?

G.D.R. : Les sanctions portent sur la saison 2018-2019 alors que la saison 2019-2020 n’est pas finie. On a pris l’engagement de la finir proprement. Les discussions avec la LNH ne sont pas dans une perspective de rétrogradation. Massy n’est pas en danger. Nous ne sommes pas dans un risque de cessation de paiement ou de dépôt de bilan. On n’est pas dans la même situation que certains clubs qui sont descendus par la suite comme Grenoble l’an dernier ».

Propos recueillis par

Jérémy Andrieux

La ville de Massy en soutien

La ville de Massy va couvrir le déficit (200 000 euros) du MEHB

« par une avance remboursable sur quatre ans », confie Nicolas Samsoen, le maire de Massy. Mais cette aide sera soumise à plusieurs conditions. La subvention municipale sera réduite de

50 000 euros par an et le club devra présenter un projet sportif cohérent chaque année. Les comptes du MEHB devront être aussi à l’équilibre à l’issue de la saison 2019/2020.