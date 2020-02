Handball [Proligue] : Massy hors sujet

Beaucoup trop brouillons, les joueurs du Massy-Essonne Handball ont concédé leur quatrième défaite de la saison à domicile samedi soir contre les Septors de Saran (27-33). Une très mauvaise opération dans la course aux play-offs.

La tête à l’envers. Entre manque de réussite aux tirs (64% contre 75% pour Saran), pertes de balles (10) et un net manque d’engagement, le MEHB n’a pas pu espérer grand chose face à des Septors remontés comme des pendules. « On n’est jamais complètement rentrés dans ce match. On maîtrise peu de choses et on gâche des ballons. On n’a pas mis beaucoup d’énergie. On s’est un peu fait chier (sic) », peste Jérémy Roussel, le coach massicois. En plus de toutes ces déconvenues, Massy a été en grande difficulté en défense à cause du manque d’efficacité de ses deux gardiens, Nicolas Gauthier (1 arrêt) et Justin Portat (3 arrêts).

Manque d’engagement et de réalisme

Dès les premières minutes de la rencontre, le public massicois —moins bruyant que d’habitude — a su que la soirée serait longue. Menés de six longueurs après la vingtaine (7-13, 23e), les coéquipiers du capitaine Johann Caron vont coller un 3-0 à Saran (8-13, 24e puis 10-13, 26e) pour finalement rentrer aux vestiaires avec seulement deux buts de retard (12-14). Un moindre mal vu le spectacle de la première période.

Propulsé par un Junior Réault des grands soirs (6 buts sur 7 tirs), le MEHB arrivera à revenir à hauteur de Saran (20-20, 43e) mais les Essonniens ne parviendront pas à effectuer la bascule. « On gâche deux-trois occasions de passer devant. Avec la fatigue, on manque de lucidité et de maîtrise. On a mélangé vitesse et précipitation », confie le technicien massicois avec la tête des mauvais jours.

Malheureusement, le MEHB (5e) laisse échapper deux points de plus dans la lutte pour les play-offs après les deux points retirés par la CNACG mi-janvier. Les partenaires de Jules Portet devront rectifier le tir ce vendredi (20h30) lors de la réception de Besançon, la lanterne rouge.

Jérémy Andrieux

MASSY – SARAN : 27-33 (12-14). Arbitres : MM. Chami et Mili.

Massy. Gardiens : Gauthier (1 arrêt sur 19 tirs), Portat (3/18). Joueurs de champ : Bouity (2 buts sur 3 tirs), Robyns (2/4), Réault (6/7), Conta (6/7), Aguilar (1/1), Imare (0/3) puis Borelly, Coache, Halimi (2/2), Cramoisy (0/1), Caron (cap.), Bellahcene (1/1), Portet (1/2), Muller (6/11 dont 5/5 sur pen.). Entr. : Roussel.

Saran. Gardiens : Sierra (0/1), Kieffer (8/34). Joueurs de champ : Drouhin (cap., 7/9 dont 5/5 sur pen.), Courtois (1/1), Ferreira Da Silva, Canoine (3/4), Sacko (7/11), Taufond (2/3) puis Preciado, Rodriguez, Baig, Kolle (6/7), Toupance, Ramond (5/5), Eymann (1/3), Pitre (1/1). Entr. : Courtial.