Handball [Proligue] : Massy marque le pas

Le Massy-Essonne Handball s’est fait surprendre (29-30) ce vendredi soir par une vaillante équipe de Strasbourg à l’occasion de la 24e journée de Proligue. Une formation strasbourgeoise qui a parfaitement exploité les largesses défensives du MEHB.

Une semaine après sa qualification en play-offs, le Massy-Essonne Handball s’est pris les pieds dans le tapis vendredi soir au centre omnisports. « Après la qualification en play-offs, il y a forcément une décompression. La frontière entre la décontraction et la désinvolture est parfois étroite. Ce soir, on l’a franchi du mauvais côté. J’avais peur de ce type de match et malheureusement on est tombé dedans. Je suis déçu. On n’a pas été au niveau de ces dernières semaines », confie Jérémy Roussel, le technicien essonnien avec la mine des mauvais jours. Un véritable coup d’arrêt pour Massy qui avait l’occasion d’enchaîner un cinquième succès de suite.

Absent au combat

Mais sans envie et sans rigueur défensive, Massy connaîtra une délicate entame de match (4-7, 11e puis 10-14, 23e). La faute à une attaque strasbourgeoise qui aura donné le tournis à l’une des meilleures défenses de Proligue en trouvant presque systématiquement ses pivots. Des situations inhabituelles du côté de l’arrière-garde massicoise. Mais même si Massy a la tête à l’envers, les coéquipiers de Junior Réault ne pointent qu’à seulement trois longueurs de Strasbourg à la pause (13-16).