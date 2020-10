Handball [Proligue] : Massy n’a pas démérité

Diminué mais combatif, le Massy-Essonne Handball s’est incliné (24-27) contre Nancy samedi soir au centre omnisports Pierre-de-Coubertin lors de la 1re journée de Proligue.

Privés de cinq joueurs (Laplace, Conta, Bouity, Aguilar, Bellahcene), testés positifs au Covid-19, pour la venue de Nancy et le retour de Benjamin Braux au centre omnisports de Massy où il a évolué de 2011 à 2017, samedi soir, les Massicois savaient déjà que le défi serait relevé. Et si les joueurs de Jérémy Roussel se sont inclinés (24-27), ils n’ont pas pour autant démérité. Encore moins les jeunes pousses essonniennes comme l’ailier Florent Suretet (2 buts) ou encore l’arrière Thibault Chevalier lancé dans le grand bain de la Proligue. Mais cela n’a pas suffi. Au contact durant les vingt premières minutes (5-5, 10e puis 8-9, 20e), les nombreuses erreurs massicoises ont permis à Nancy de faire le trou à la pause (12-16, 30e).

Une avance que les joueurs de Benjamin Braux garderont jusqu’à la fin de la rencontre malgré le réveil de Massy en fin de rencontre sous la houlette d’Edson Imare (8 buts) et de Junior Réault (8 buts), intenables offensivement (24-26, 57e). « Je suis un peu partagé. C’est évidemment encourageant vu l’effectif qui était présent ce soir et vu les dernières séances d’entraînement. Je pense qu’il y aurait eu la place pour accrocher un petit quelque chose. Nancy est une belle équipe mais j’ai plus l’impression ce soir qu’ils ont profité de nos erreurs. On savait que l’on serait en difficulté mais on a donné trop de cadeaux aux Nancéiens, qui n’en avaient pas besoin », confie Jérémy Roussel, qui espère pouvoir compter sur le retour des absents pour le déplacement à Sélestat vendredi prochain (20h30).