Handball [Proligue] : Massy s’offre le derby

Le Massy-Essonne Handball n’a fait qu’une bouchée de Pontault-Combault dans le money-time samedi soir au COS lors de la 17e journée de Proligue (23-27). Un résultat qui permet aux hommes de Jérémy Roussel de monter sur la troisième marche du podium à un point de Limoges (2e) et deux de Cesson-Rennes (1er).

Cela faisait longtemps que le MEHB n’avait pas affiché un tel visage devant ses supporteurs. Du moins devant un prétendant aux phases finales. Face à Pontault-Combault, les Massicois ont fait preuve de combativité et de sérénité des deux côtés du terrain. « Le mot d’ordre était d’arrêter de faire des cadeaux à nos adversaires à domicile. C’était aussi l’opportunité d’enchaîner une troisième victoire de suite. C’est important car dans ce championnat, dès que l’on est capable de faire des séries, on se donne un peu d’air », confie Jérémy Roussel, le coach massicois. « On a conjuré la malédiction du samedi soir à domicile », plaisante le pivot Jules Portet.

Remontés comme des pendules, les partenaires d’Alexandre Aguilar n’avaient pas envie de céder le derby francilien sur leur parquet. Et quoi de mieux que de démarrer pied au plancher. Emmenés par un Nicolas Gauthier très en verve dans les cages (11 arrêts), les Essonniens vont petit à petit s’échapper au cours de la première période (9-6, 16e puis 11-7, 20e) pour compter sept unités d’avance à la pause (15-8). « Défensivement, on ne prend que huit buts dont trois sur attaques placées. C’est très bien ! Thomas (ndlr : Lefebvre, son adjoint) avait bien analysé l’adversaire. J’aurais aimé que l’on soit capable de maintenir ce niveau durant toute la rencontre », confie l’entraîneur essonnien.

Massy s’est fait peur mais a tenu bon

Malgré un bon matelas d’avance et une domination certaine, Massy va être victime d’un énorme trou d’air au retour des vestiaires en cocédant un cinglant 6-1 en dix minutes (16-14, 40e). Jérémy Roussel est donc obligé de convoquer une cellule de crise : « On a eu du mal à s’y remettre. Il y a peut-être un manque de maturité à savoir gérer un écart aussi important ». Un remontage de bretelles qui fera le plus grand bien à Massy (18-15, 44e puis 21-17, 48e). Sous la houlette d’un Jules Portet décisif dans le money-time, Massy ne cède pas à la panique même quand Pontault égalise (22-22, 54e). « Cette équipe est capable de maîtrise. Quand il y a un écart important, on a du mal à ne pas se précipiter. Quand on maîtrise la partie et le rythme on arrive à garder l’avantage. »

Déjà vainqueur à l’aller (24-26), le MEHB remporte une nouvelle fois le derby francilien (27-23). Un succès qui permet aux Massicois de se rapprocher un peu plus des play-offs avec trois points d’avance sur la formation seine-et-marnaise (6e). Mais également de la première place de Cesson/Rennes car les Essonniens ne pointent qu’à seulement trois points. Prochain match à Cherbourg vendredi prochain pour les Lions.

Jérémy Andrieux

MASSY – PONTAULT-COMBAULT : 27-23 (15-8). Arbitres : MM. Carmaux et Gimenez.

MASSY. Gardiens : Gauthier (11 arrêts sur 33 tirs), Portat. Joueurs de champ : Bouity (0 but sur 1 tir), Caron (cap.), Réault (4/5), Bellahcene (3/8), Portet (5/6), Aguilar (1/1) puis Coache, Halimi, Cramoisy, Suretet, Muller (6/12 dont 5/7 sur pen.), Imare (3/7). Entr. : Roussel.

PONTAULT-COMBAULT. Gardiens : Romero-Carreras (4 arrêts sur 17 tirs), Gervelas (5/19). Joueurs de champ : Avelange Demouge (1 but sur 1 tir), Sokolic (1/1), Romero-Carreras (1/1), Herbulot (4/9), Carro Castro (0/1), Jean-Louis (2/3), Dupoux (cap., 2/2) puis Appolinaire (3/6), Vanegue, Kablouti (4/11), Khermouche (2/3), Rodrigues. Entr. : Hamani.