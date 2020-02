Hockey sur glace [D2, play-offs, 1er tour] : Cette fois-ci, c’est la bonne pour les Jets ?

Depuis la saison 2015/2016 et une victoire contre les Lynx de Valence, les Jets d’Evry/Viry n’ont plus réussi à passer un tour de play-offs.

Ce n’est peut-être qu’une coïncidence. Mais il y a quatre ans, les Jets d’Evry-Viry passait un tour de play-offs en battant… les Lynx de Valence (ndlr : 1-1 mais Evry/Viry s’était qualifié grâce au goal-average). Ces mêmes adversaires que les Essonniens vont retrouver samedi soir (18h15) à la patinoire des Lacs de Viry-Chatillon. Depuis, ils n’ont plus réussi à franchir un tour de play-offs. Que ce soit les Spartiates de Marseille (2017, 0-2), les Ours de Villard-de-Lans (2018, 0-2) ou encore les Renards de Roanne (2019, 1-2), ils ont tous anéanti le rêve d’épopée des Jets. « C’est simple. Depuis que je suis président, on n’a jamais réussi à passer les 8es de finale », plaisante Olivier Tassain, le président des Jets d’Evry/Viry. Si, l’an dernier, les partenaires de Kévin Ledoux avaient abordé les phases finales en tant que premiers de la conférence nord, les cartes ont changé cette année. En terminant sixièmes cette saison, les Jets n’ont pas l’avantage du terrain. « Les conditions ne sont pas les mêmes et surtout elles ne sont pas idéales. Mais l’objectif reste identique. On veut vaincre le signe indien en passant un tour de play-offs », lance Olivier Tassain.

Le défenseur Thomas Veijola forfait

Mais pour ça, il faudra éliminer les Lynx de Valence qui ont terminé à la troisième place de la poule sud avec douze victoires pour six défaites. « C’est une équipe d’habitués qui est portée par deux joueurs, le Slovaque Thomas Marcinek et le Tchèque Jan Dlouhy. Il faudra essayer de les neutraliser du mieux possible. Ce sont des matchs excitants car si tu gagnes, tu continues. Si tu perds, tu rentres à la maison », confie Francis Larivée, le coach des Jets, qui devra faire sans son défenseur finlandais Thomas Veijola, victime d’une fracture du ménisque à l’entraînement. En face, les Lynx pourront compter sur Thomas Marcinek, le quatrième meilleur pointeur de Division 2 (28 buts et 22 passes décisives). « Il va falloir garder un œil sur lui, prévient l’entraîneur d’Evry/Viry, confiant malgré les quatre défaites de rang dont la dernière à Amnéville (2-3). Je serais inquiet si on n’avait aucun engagement dans nos matchs mais ce n’est pas le cas. Mais il faudra être plus généreux dans les efforts. »

Jérémy Andrieux